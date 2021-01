Treno per Firenze… sempre in ritardo!

Ora basta!

Non passa mattina che il treno regionale n 18744 proveniente da Chiusi-Chianciano e diretto a Firenze non abbia i soliti 5-10 minuti di ritardo, creando notevole disagio per gli utenti che si trovano a dover raggiungere di corsa il posto di lavoro o a dover continuamente giustificare dei minuti di ritardo.

E’ del tutto evidente che anche un semplice ritardo, se protratto nel tempo, potrebbe essere percepito come un vero e proprio disservizio. Chiunque prende un treno o un altro mezzo pubblico si attiene agli orari e paga le tariffe che gli vengono offerti, per cui un biglietto o un abbonamento diventano dei veri e propri contratti e dispiace di più se chi non rispetta l’orario è colui che l’orario ha stabilito.

Molti indizi fanno pensare che il treno regionale arriva in ritardo perché deve lasciare “strada libera” ad un treno intercity, “cronicamente” in ritardo e che gli utenti vedono passare sempre poco prima dell’arrivo del regionale.

Non entriamo nel merito degli accordi tra regione Toscana e Trenitalia, ma se questa impressione corrispondesse al vero, non troviamo né giusto né logico che per dare precedenza ad un treno in ritardo ne finisca in ritardo un altro, così che i treni in ritardo diventano due.

Per ovviare a questa situazione il gruppo di Forza Italia Cortona chiede un deciso intervento dell’assessore regionale ai trasporti per evitare il continuo ripetersi dei ritardi sui treni regionali.

Il Consigliere Comunale

Alberto Milani