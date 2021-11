Natale a Lana

Il Mercatino di Natale di Lana (Bz), Polvere di Stelle, è un evento dal fascino particolare. L’atmosfera magica che si crea nel Giardino dei Cappuccini di Lana, grazie ai piccoli alberi addobbati con luccicanti palline rosse, alle grandi sfere luminose posizionate in tutta l’area, al profumo di vin brulé e agli stand di gastronomia e artigianato, proietta i visitatori in un piccolo mondo da fiaba.

Dal 27 novembre al 24 dicembre 2021, dalle 10 alle 19.30 (gli stand gastronomici resteranno aperti fino alle 21), questo posto incantevole, durante i fine settimana, ospiterà più di 20 bancarelle con prodotti di autentico artigianato altoatesino, oltre a cori e complessi musicali locali.

Molti saranno anche i momenti di intrattenimento proposti per tutta la famiglia, come il bricolage nella bottega delle scintille e la proiezione luminosa della favola “Polvere di Stelle” su uno degli edifici del Giardino dei Cappuccini, che, in chiave moderna e multimediale, stimolerà il pubblico a riflettere sul significato del Natale.

Anche la zona pedonale di Lana sarà decorata e abbellita per l’Avvento e gli edifici storici dal centro di Lana di Sopra fino in Piazza Tribus saranno addobbati con cordoni luminosi che ne esalteranno le particolarità architettoniche sottolineando l’atmosfera natalizia.

Infine, per San Silvestro, allo scoccare della mezzanotte, il cielo si illuminerà con fuochi d’artificio e milioni di scintille scenderanno su Lana per inaugurare l’Anno Nuovo.

Si ricorda che l’accesso al mercatino di Natale è consentito solo a chi è in possesso del Green Pass.

Foto crediti lanaregion.it