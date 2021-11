Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Alberoro

“ Three is a magic number “ recitava un famoso spot di qualche anno addietro e come dargli torto visto che oggi è arrivata la terza vittoria consecutiva dei nostri “ Orange Devils “ che con questi tre punti conquistati in un match tutt’ altro che agevole, si portano al quarto posto in classifica seppur in coabitazione con una squadra di una delle più belle vallate della provincia di Arezzo, ossia il Pratovecchio, e con la squadra di uno dei paesi che vanta uno dei vini più famosi a livello mondiale, ossia il ( Brunello di ) Montalcino. Esaurita la parentesi logistico/enologica, vi parlo del match di oggi, un match tignoso, ostico, difficile, complicato, che solo un episodio avrebbe potuto risolvere e che un episodio ha risolto: minuto sessantotto, calcio d’ angolo dalla sinistra, Bartolini penetra fra le maglie della difesa rossoblu e con una precisa inzuccata non lascia scampo a Benigni ed alla difesa tutta ospite. Prima e dopo? In verità, ben poco da segnalare, con le occasioni da goal che si sono contate sulle dita della mano di un falegname distratto, con le difese che hanno sovrastato gli attacchi. Veniamo, anche, ad una breve nota di colore con gli irriducibili sostenitori dell’ Alberoro che hanno cantato e sostenuto la loro squadra per tutta la partita, dando un po’ di colore ad un match, in verità, non per palati sopraffini. Qualcosa d’ altro sul match? Due occasioni nel finale per Franchi e Bartolini ma, in tutta onestà, il due a zero avrebbe rappresentato punizione fin troppo severa per i ragazzi dell’ ex Giusti, oggi squalificato e sostituito dal suo vice Andrea Cappini. Altrettanto onestamente, però, vi è da dire che la vittoria cortonese è stata meritata in quanto il nostro Angori non ha dovuto compiere un intervento degno di questo nome. E domenica, trasferta in Casentino contro il Casentino Academy. Come dice quel proverbio? Per scaramanzia, non ve lo dico. Se andrò in quel di Soci e se la partita andrà in un dato modo, ve lo svelerò.

Campionato di Promozione Girone D

Cortona Camucia – Alberoro 1 – 0

Cortona Camucia: Angori, Duri, Persiani ( 84’ Ghezzi ), Magnanensi ( 46’ Pagliaro ), Redi, Giorgi, Zamboni ( 60’ Chottong ), Rossi, Bartolini, D’ Abbrunzo ( 55’ Camillucci ), Valero ( 46’ Franchi )

A disp.: Casini, Gjeta, Leonardi, Nandesi

Allenatore: Mirko Baroncini

Alberoro: Benigni, Picchi, Polvani ( 86’ Malentacchi ), Renzi ( 90’ Lalletti ), Gallorini Riccardo ( 92’ Samake ), Bennati ( 64’ Tiezzi ), Rossi ( 64’ Panichi ), Panzieri, Baglioni, Capelli, Vichi

A disp.: Gallorini Gianandrea, Lombardi, Sorbini, Bruno

Allenatore: Andrea Cappini in sostituzione dello squalificato Luca Giusti

Arbitro: Sig. Galligani della Sez. di Pt Assistenti: Sig. ri Donati e Gentili delle Sez. ni di Valdarno e Gr

Marcatori: 68’ Bartolini Note: recupero p. t. 2’ s. t. 5’

Stefano Steve Bertini