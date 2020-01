Love therapy al Nun Assisi Relais & Spa Museum

Romanticismo fa rima con benessere alla NUN Spa Museum, fiore all’occhiello del prestigioso NUN Assisi Relais & Spa Museum, esclusivo 5 stelle a due passi dal centro storico ricavato all’interno dell’antico monastero benedettino di Santa Caterina risalente al 1275.

Nell’intima e affascinante NUN Spa Museum, tra candele e luci soffuse, armoniosi getti d’acqua e suggestive vasche in pietra elegantemente incastonate tra i resti dell’anfiteatro romano che un tempo occupava quest’area, va in scena una vera terapia d’amore.

Come in una romantica sinfonia, le coppie potranno condividere momenti di relax e benessere per il corpo e la mente coccolati dai profumi avvolgenti delle spezie abbinati a piacevoli massaggi eseguiti con un olio dalle note pepate arricchito da delicate gocce di jojoba. Un vero toccasana per la pelle prima di passare ad un impacco idratante dal colore rosso, proprio come la passione, che risveglia le energie e crea armonia psico-fisica.

E per un benefico effetto ‘libera mente’, una digitopressione plantare con cristalli ed essenze di lemongrass e legni. Sarà poi un massaggio con manualità altamente distensive e bio emozionali a completare il rituale e riportare le coppie ad una dimensione di ritrovato benessere. E per coccolare anche il palato, ecco un drink appositamente pensato per gli innamorati e una dolce delizia da gustare nella quiete del Nun Bar.

Per un’esperienza altamente rigenerante, la spa manager Anna Rita Sciallo invita a sperimentare il percorso benessere Nun: Tepidario, Caldario, Sudatorio e Frigidario, 4 aree, collegate tra loro, con differenti temperature (da un massimo di 60 a un minimo 10°) e livelli di umidità (fino al 95%). Impossibile resistere poi ad un bagno nella grande vasca in pietra dotata di diversi getti idromassaggio che agiscono sul corpo in modo localizzato e nella jacuzzi separata. Rituale Love Therapy: Euro 350 a coppia (valido dal 14 al 16 febbraio 2020)

Per un soggiorno immersi nella storia del NUN Assisi Relais & Spa Museum, sono a disposizione tante offerte tra cui ‘Nun Break’ a partire da Euro 516 a notte, e comprende: un pernottamento in camera matrimoniale, colazione, un aperitivo per due al Nun Bar, percorso Nun Spa, un massaggio rilassante aromaterapico con “Olio Perlasium” (50 minuti a persona).

www.nunassisi.com

di Claudio Zeni