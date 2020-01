Insediata la Commissione “Bonifica Sito Industriale ex Sadam”

Insediata questo pomeriggio la Commissione “Bonifica Sito Industriale ex Sadam” che ha visto anche la presenza dei rappresentanti del gruppo industriale Maccaferri: Ing Andrea Martinelli, responsabile sviluppo dell’azienda Seci Real Estate, Ing. Beniamino Sagripanti, rappresentante della Direzione per la Gestione Ambiente e Sicurezza e del dott. Francesco Caridei, referente della società Ecosurvey, incaricata per la bonifica del sito. La commissione, come detto, insediata quest’oggi, è composta dal vice sindaco Devis Milighetti, nominato presidente della stessa commissione, dagli assessori Massimiliano Lachi e Francesca Sebastiani e dal capo gruppo in consiglio comunale di “Città al Centro”, Rossano Gallorini, e dal consigliere comunale di minoranza “Castiglioni nel Cuore”, Andrea Fabbroni. Durante l’incontro, che si è svolto nel segno della continuità rispetto alla precedente amministrazione targata sempre Mario Agnelli, si è relazionato sullo stato dell’arte della bonifica del sito ma soprattutto sono stati intrapresi i colloqui necessari per intraprendere un percorso per il raggiungimento dei risultati auspicati.