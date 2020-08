Location spettacolo nel cielo di Viareggio

Una novità importante per la dolce vita di Viareggio e della Versilia: all’ultimo piano del Grand Hotel Principe di Piemonte, sulla terrazza panoramica dell’albergo, apre al pubblico La Terrazza Rooftop Bar.

Grazie alla location speciale con panorama a 360 gradi, piscina, ampi spazi curati ed un privé, e grazie ad una carta dei cocktail ampia e variegata, il nuovo Rooftop Bar del Grand Hotel Principe di Piemonte offre un’atmosfera sofisticata ed elegante e promette di diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un lusso disinvolto ed esclusivo al tempo stesso.

Il lusso de La Terrazza Rooftop Bar non è ostentato, ma intrinseco. È nella posizione unica: all’ultimo piano di un albergo iconico per la città di Viareggio, sulla terrazza panoramica con vista sul mare e sulle Alpi Apuane. È nella raffinatezza delle scelte stilistiche, ad esempio nel bar interamente costruito in marmo bianco di Carrara. È nella riservatezza, oggi ancora più necessaria e preziosa: oltre a spazi ampi e una piscina con Jacuzzi, è disponibile anche un privé, uno spazio esclusivo in cui far sentire coccolati gli ospiti. È nella ricercatezza della sua offerta gastronomica: cocktail e aperitivi sono accompagnati dai deliziosi finger food dello chef 2 stelle Michelin Giuseppe Mancino. È nell’originalità della carta dei cocktail, colta e vivace, a tratti interattiva.

A La Terrazza Rooftop Bar del Grand Hotel Principe di Piemonte si possono degustare i migliori cocktail, alcolici ed analcolici, sia classici che must contemporanei.

Il Bar Manager Fabio Tognoni ha preparato un’ampia selezione di cocktail sapientemente realizzati: affianco a “Gli Indimenticabili”, “Gli After dinner”, “Voglia di bollicine”, “Voglia di Martini”, c’è la sezione “I drink della nuova era”. Oppure ci si può affidare a “I consigli del Barman” (fra cui Il Principe: Tuscan Vodka VKA, succo di bergamotto, liquore figli dei fiori camomilla, Ginger Beer, miele, salvia) e lasciarsi coccolare dall’elegante musica in sottofondo e dagli abbinamenti gastronomici.

“Crea il tuo Gin tonic” dà un tocco di personalizzazione all’esperienza: 12 fra i migliori Gin e 7 diverse toniche sono disponibili a scelta dell’ospite che potrà creare il proprio Gin tonic preferito.

Orari: il Rooftop Bar è aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00, sia agli ospiti dell’hotel che agli esterni.

www.principedipiemonte.com

di Claudio Zeni