Cinque idee per scoprire la Borgogna-franca-contea

E’ la regione dei grandi vini, di una gastronomia d’eccellenza, di fiumi e canali ideali per una vacanza rilassante…E regala scoperte imperdibili.

Digione, arte, storia & gusto – La storica capitale dei Duchi di Borgogna rivela un centro storico gioiello: dallo splendido Palazzo dei Duchi alle case medievali, le chiese, gli hôtels particuliers del Rinascimento. E fin dal Medioevo il tocco di gusto della senape, la famosa moutarde de Dijon (nella storica bottega Maille, 32 rue de la Liberté, e da Edmond Fallot, 16 rue de la Chouette, quasi un museo!).

Vézelay & Cluny, cultura e religiosità – Tappa del Cammino di Santiago di Compostela, sulla collina, la Basilica di Santa Maria Maddalena, Patrimonio dell’Unesco, è un piccolo tesoro romanico (visite guidate anche in italiano). Altrettanto imperdibile Cluny, costruita nel 910, che nel Medioevo era la più potente abbazia benedettina dell’Occidente. La chiesa abbaziale, lunga in origine 187 metri e alta 30, è stata la più grande della cristianità fino alla costruzione di San Pietro a Roma. Oggi Cluny conserva ancora vestigia del suo prestigioso passato.

Mostre & musica nella Saline Royale – La Saline Royale d’Arc-et-Senans è un grandioso complesso architettonico del ‘700, dichiarato Patrimonio dell’Umanità e immerso in 8 ettari di verde. Uno scenario ideale per un programma culturale estivo che si declina dalle mostre al festival dei giardini, ai concerti. E con l’Histopad si può visitare la fabbrica del sale com’era nel XVIII secolo.

Una vacanza sull’acqua – Costellata da fiumi e canali, la regione è perfetta da scoprire sull’acqua. Per esempio navigando in house boat sulla Seille, 40 km di fiume, passando per Louhans, con il pittoresco mercato degli uccelli, la riserva naturale di La Truchère… Oppure lungo la Petite Saône, la parte più selvaggia del fiume (ma dalla navigazione facile)…Senza dimenticare la pesca al pesce siluro, una vera emozione !

All’Abbazia di Reigny, con Coco Chanel – L’Abbazia di Reigny è un’abbazia cistercense del XII secolo, con uno straordinario refettorio che ha conservato la policromia originale (ne esistono solo 3 in Francia!). Monumento storico, oggi ospita un hotel di charme, cene nello Scriptorium e notti nelle fascinose stanze, fra cui la Camera Coco Chanel, dove Mademoiselle Chanel alloggiava durante i suoi soggiorni di caccia à Reigny. Tappezzeria Art Déco d’epoca come le piastrelle del bagno e parte dei mobili, per un soggiorno speciale.

di Claudio Zeni