Libri Top Ten – Lo scaffale

TOP TEN

Tre

di Valérie Perrin, E/O (€ 19.00)

Filippo and the Queen

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 17.00)

Fuoricasello®

A.A. Longo un Mondo di Specialità Editore, (€ 20.00)

Vecchie conoscenze

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

L porta magica di Roma simbolo dell’alchimia occidentale

di Mino Gabriele, Olschki Editore (€ 24.00)

Io posso. Due donne sole contro la mafia

di Pif e Marco Lillo, Feltrinelli (€ 15.00)

. Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti

di Francesco Zambon, Feltrinelli (€ 15.00)

Il minimalista felice

di Judith Crillen, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

Una Sirena a settembre

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

LO SCAFFALE

GIOVANNI RASPINI GIOIELLI DELLA WUNDERKAMMER

prefazione di Franco Cardini, Edifir (€ 32.00)

L’antico desiderio di suscitare meraviglia nasce con la scelta dei materiali più inaspettati e prende forma nella stupefacente capacità del designer toscano di creare i più incredibili gioielli in argento. Da sempre le Wunderkammer sono espressione di un desiderio antico ma tutt’ora contemporaneo: evocare un senso di mistero e stupore. Ecco l’esigenza appassionata che colpisce Giovanni Raspini come una splendida malattia creativa. Gioielli da una Wunderkammer mette in mostra ventuno collane, create all’insegna della meraviglia e di una bellezza sorprendente. Oggetti assolutamente sopra le righe, volutamente eccessivi e colmi di rimandi concettuali, citazioni visive, utilizzi incongrui di materiali preziosi o poverissimi, primordiali o futuribili, inaspettati o del tutto legittimi.

«Le creazioni realizzate per Gioielli da una Wunderkammer sono tutti pezzi unici – racconta Giovanni Raspini – nascono dal desiderio di suscitare un senso di meraviglia. La Wunderkammer evoca un mondo alchemico, misterioso, ricco di stranezze e capricci fantasmagorici, di presenze esoteriche: le cose, gli oggetti, le opere d’arte sono mostrate all’insegna dello stupore e della soggettività emozionale. E questo vale anche per i nostri gioielli».

OLTRE LA SOGLIA

di Riccardo Saccenti, EDB (€ 8.00)

La diffusione del Covid-19 è stata vissuta dall’opinione pubblica come un passaggio drammatico e inatteso. La tentazione di pensare le relazioni sociali, economiche, politiche e culturali nel post pandemia come un ritorno alle forme e alle priorità precedenti si scontra con l’emergere di un quadro planetario che era già in gestazione e che l’esperienza traumatica della crisi ha posto come dato irreversibile.

Queste pagine mettono in luce questioni e problemi con l’intento di tracciare un itinerario di domande e misurarsi con la comprensione di un mondo nuovo, la cui soglia è già stata varcata.

di Claudio Zeni