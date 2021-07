A Foiano la “Notte bianca dello Shopping”

Non si ferma l’estate Foianese ed anzi mette il turbo nella settimana che porta ad Agosto. Dopo i successi degli eventi con Marco Ligabue, Carlo Cottarelli, Davide Toffolo, Ginevra di Marco e le tante iniziative in collaborazione con le Associazioni locali, torna la “Notte Bianca dello Shopping”.

Organizzata da Comune di Foiano e Confcommercio Arezzo, l’evento è un momento per puntare una luce sul commercio locale dopo i mesi difficili passati in mezzo a restrizioni e chiusure. Una serata di svago e spensieratezza tra le attività produttive del Paese del Carnevale.

Oltre ai negozi aperti che continueranno con i saldi estivi vi saranno contemporaneamente cinque concerti in cinque diverse piazze, con alcune tra le band più apprezzate della provincia aretina, ognuna con un suo peculiare stile musicale. Vi sarà inoltre un’area interamente dedicata ai più piccoli che ospiterà la rappresentazione “Io … Mowgli” ispirato al Libro della Giungla di R. Kipling, a cura dei bambini del centro estivo “Ch’io ti veda ed è questo il mattino”, e spettacoli di animazione circense con la scuola “100% circo”.

Non potrà mancare ovviamente la parte food, con cene e degustazioni organizzate dalle attività locali. Ospite d’eccezione il Billi’s Truck, con le sue specialità street. Ma vi sarà spazio anche per la cultura con le visite guidate alle bellezze del centro storico di Foiano a cura di Pro Loco e Bottega dell’arte.

«Quello dell’Estate Foianese», ha dichiarato Stefano Scricciolo responsabile Confcommercio, «è un programma ricco di iniziative che sicuramente, pur in un momento così delicato, saranno in grado di vivacizzare il paese. Come Confcommercio pensiamo che gli eventi che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo per questa estate siano un primo passo per far conoscere e potenziare l’offerta commerciale che il paese offre. C’è sicuramente ancora molto altro da fare, ma intanto la collaborazione e direi anche la rinnovata attenzione verso il mondo del commercio sono un buon segnale di ripresa. Ci auguriamo che questa Notte Bianca sia una bella occasione per ritrovarsi tutti insieme, Foianesi e non, a vivere il nostro paese».

«Siamo soddisfatti», dichiara l’Assessore alle attività produttive Jacopo Franci, «le iniziative hanno funzionato, fino a questo momento, e l’obiettivo di ripartire e portare gente nelle nostre piazze è andato a buon fine. Siamo consci che ancora questo non basta e che dobbiamo continuare in un lavoro lungo e faticoso che già avevamo iniziato prima del Covid e che la pandemia ha rivoluzionato e reso ancora più duro, ma le sfide che l’attualità ci offre noi le raccogliamo tutte, in ogni ambito».

Appuntamento, quindi, con un’altra nuova iniziativa a Foiano della Chiana Venerdì 30 Luglio 2021 con la Notte Bianca dello Shopping.