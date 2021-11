Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Ero l’uomo ragno

di Walter Zenga, Cairo Editore (€ 17.00)

Pause energetiche

di Laurence Roux-Fouillet, Edizioni Il punto d’incontro (€ 13.90)

Know how gluten free

di Ruth Innerhofer, Edition Raetia (€ 24.90)

Ritratti, libri, giardini

di Lucia Tongiorgi Tomasi, Olschki Editore, 2021 (€ 25.00)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

Il maialino di Natale

di J.K. Rowling, Salani (€ 18.90)

Una vita nuova

di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

Il cavaliere del leone

di Chretiéne de Troyes, Edizioni dell’Orso (€ 30.00)

Fiori e fulmini

di Luigi Dal Cin, Editoriale Scienza (€ 12.90)

LO SCAFFALE

GIUSINA IN CUCINA LA SICILIA È SERVITA

di Giusi Battaglia, Cairo Editore (€ 19.00)

Durante il primo lockdown che ha messo in ginocchio tutto il mondo, Giusina come tanti ha passato molte ore a preparare piatti gustosi e appaganti per la sua famiglia, legati soprattutto alla sua terra di origine: la Sicilia. Grazie a una foto dei suoi sfizi di rosticceria pubblicata sui social network, ha ricevuto un invito da parte del direttore di Food Network a realizzare un piccolo format. Nasce così Giusina in cucina che, in pochissimo tempo, è diventato un programma tv di grande successo. E ora è anche un libro, un viaggio golosissimo tra i piatti più rappresentativi della cultura gastronomica siciliana: dalla caponata alle arancine, dallo sfincione alla rosticceria, dai buccellati alla cassata al forno. E ancora briosche, pasta con i tenerumi, anelletti alla palermitana, involtini di carne e pesce spada, cassata al gelo di anguria, cannoli. Solo per citarne qualcuno. Un libro semplice ma pieno di amore.

ELOGIO DELLA NONNA

di Simonetta Robiony, Fefè Editore (€ 13.00)

Robiony è nata a Napoli e vissuta a Roma, ma con lunghe vacanze sul golfo, fin da bambina, a casa dell’adorata nonna. Questo Elogio della nonna è nato a posteriori, dal confronto tra le infinite riflessioni sulla questione femminile fatte con il gruppo ‘Se non ora quando?’ in cui ha sempre militato e la figura della sua nonna, donna autonoma, forte, decisa, indipendente, anche se all’epoca non poteva votare, né divorziare, né firmare col suo cognome da ragazza. Un incontro che ha prodotto un racconto di grande fascino letterario, storico e sociale.

di Claudio Zeni