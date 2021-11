A Tenuta di Sticciano tra welness ed eccellenze locali

A Tenuta di Sticciano, azienda in Chianti a poca distanza dal borgo di Certaldo, sono in programma due giornate (20 e 21 novembre dalle ore 10 alle ore 19) dedicate al relax del corpo e della mente in cui sarà possibile praticare pilates in compagnia di un’insegnante esperta, farsi massaggiare con eccellenze locali come l’olio extravergine di oliva, passeggiare insieme ad una guida ambientale nella tenuta di 160 ettari andando alla scoperta delle meraviglie che questo luogo sa offrire, ed assaporare i vini e l’extravergine biologico a marchio Tenuta di Sticciano insieme a prodotti locali biologici.

Le due giornate verranno scandite da appuntamenti che saranno a scelta dei partecipanti in base ai pacchetti prenotati.

La tenuta si estende su oltre 160 ettari, in parte coltivati, in parte ricchi di boschi popolati da piante secolari. Gli ettari vitati sono 23, mentre gli ulivi, da cui si ottiene l’olio extravergine toscano Igp biologico, sono 3000.

Tenuta di Sticciano è un’importante realtà agronomica e turistica che produce vini e olio extravergine ottenuti esclusivamente da uve e olive coltivate e raccolte nella propria terra, oltre a tartufi pregiati che è possibile “cacciare” in più di 50 ettari di proprietà.

Fanno parte di Tenuta di Sticciano Osteria Medicea e Terrazza Belvedere, ovvero bar, spazio eventi e trattoria, oltre ad un’accoglienza di livello con 8 camere da poco ristrutturate, più una suite, 15 appartamenti ed il Fienile, una villa con 4 camere dove vivere ed assaporare la bellezza della campagna toscana.

Tenuta di Sticciano è stata acquisita a fine 2020 da Mr. Ching Chiat Kwong, imprenditore di Singapore che opera da oltre 30 anni come sviluppatore immobiliare.

di Claudio Zeni