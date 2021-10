Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Il cavaliere del leone

di Chretiéne de Troyes, Edizioni dell’Orso (€ 30.00)

Dalla terra al pane

di Fulvio Marino, Cairo Editore (€ 16.00)

Una sirena a settembre

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

Il mondo come teatro

di Luciano Curreri, Olschki Editore, (€ 10.00)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

La stanza numero 30. Cronache di una vita

di Ilda Boccassini, Feltrinelli (€ 19.00)

Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

Il minimalista felice

di Judith Crillen, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

Fiori e fulmini

di Luigi Dal Cin, Editoriale Scienza (€ 12.90)

Trentagocce

di Andrea Perini, Editore Il Forchettiere (€ 22.00)

LO SCAFFALE

PAUSE ENERGETICHE

di Laurence Roux-Fouillet, Edizioni Il punto d’incontro (€ 13.90)

Il telefono che squilla incessantemente, le mail, le pratiche da sistemare, le scadenze che incalzano, il traffico dell’ora di punta, i doveri familiari… Sei sicuro che non puoi prenderti una sana pausa rigenerante nel bel mezzo di questa frenetica giornata?

“Sarebbe bello, ma come si fa? Non ho proprio tempo…”. E invece sì! Esiste un mezzo semplice ed efficace per scacciare la stanchezza, ridurre i livelli di stress, allentare la pressione e ritrovare l’energia: premi il pulsante “stop” e scopri le “pause energetiche”! Le 120 soste che Laurence Roux-Fouillet illustra sono delle vere e proprie bolle di benessere che hanno però una particolarità: sono brevi, mirate, efficaci e si possono fare ovunque, in ogni momento! Hai due minuti? Allora vieni a scoprire le pause energetiche: non momenti banali, comuni o che ti danno l’impressione di perdere tempo, bensì dei veri concentrati di efficacia per sentirsi meglio, più dinamici, più produttivi o più creativi a seconda del tipo di pausa. Lavorerai meglio e anche di più, pur essendo meno stanco. Recupererai maggiormente, migliorerai il sonno e sentirai crescere la sensazione di energia durante il giorno. Guarderai le situazioni con maggiore obiettività, ti sentirai meno suscettibile e meno reattivo. Chi ti circonda se ne accorgerà rapidamente.

RAMPOLDI. MONTE CARLO DEPUIS 1946-2021

di Antonio Salvatore, EditoreMultiverso

Il testo ripercorre tutti i momenti più importanti della sua storia: dall’apertura da parte di Louis Rampoldi nel 1946, fino alla recente ristrutturazione che gli ha permesso di aprire nuovamente nel 2016, in tempo per festeggiare il 70° anniversario. Oggi grazie allo chef Antonio Salvatore, il Rampoldi ha confermato la sua notorietà e la qualità dei suoi piatti, riconosciute dal conseguito della stella Michelin. Il volume ripercorre una storia ricca di eventi e di personaggi di fama internazionale che continua ancora oggi e che non smette di essere animata dai desideri degli ospiti, esauditi dallo staff e dalla cucina dello Chef Salvatore.

«La nostra missione è ispirare e servire ogni nostro cliente – ha detto Antonio Salvatore – siamo grati a tutte quelle persone che hanno lavorato al Rampoldi durante questi 75 anni. Amiamo il nostro lavoro ed è un privilegio continuare a servire i nostri ospiti che conoscono e amano i nostri piatti, specialmente durante un periodo così difficile come questi ultimi due anni».

di Claudio Zeni