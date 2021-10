Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

LO SCAFFALE

TRENTAGOCCE

di Andrea Perini, Editore Il Forchettiere (€ 22.00)

Il primo libro di ricette dello chef Andrea Perini, oltre a raccontare trenta piatti del giovane talento toscano in abbinamento ad altrettanti oli Evo italiani di altissima qualità, passa in rassegna l’intero percorso dall’olivo fino alla tavola. Una serie di esperti – degustatori, giornalisti, storici, medici, tecnici – analizza il fenomeno dell’extravergine d’oliva da ogni possibile angolazione, in ogni sua reale sfaccettatura. Naturalmente il punto di partenza sono i piatti griffati dallo chef toscano, ognuno dei quali vede nell’extravergine d’oliva un ruolo, se non da protagonista assoluto, di motore del piatto stesso.

Il libro mette insieme alcuni dei massimi esperti del settore a livello italiano, chiedendo a ognuno di essi di affrontare il tema dal proprio peculiare punto di vista: dal modo di coltivare gli ulivi a come frangere le olive, dall’uso dell’olio Evo nella storia antica fino all’utilizzo nel fine dining contemporaneo o in distillazione e mixology. E ancora: i blendaggi, il fenomeno dell’oleoturismo, il modo in cui quest’eccellenza italiana è percepita sui mercati internazionali, le proprietà nutrizionali e organolettiche dell’olio Evo, i bicchieri ideali per la sua degustazione, nonché quest’ultima considerata sia dal punto di vista tecnico che da quello più edonistico.

Trentagocce offre poi un approfondimento sulla biodiversità delle cultivar in Italia e racconta alcuni dei più attivi consorzi e associazioni in Italia. Il risultato è un testo dedicato ad appassionati e tecnici, che prova ad aggiungere un piccolo mattone nel percorso di costruzione di una cultura dell’olio Evo che anche nel nostro Paese ha ancora importanti margini di sviluppo.

TRAVOLTI DAL TRASH NELL’IMMENSO MARE DEL BRUTTO

di Matteo Fumagalli, , Cairo Editore (€ 16.00)

Il trash è intorno a noi. Il trash è dentro di noi. Nella moda, in tv, nell’arte. E anche l’editoria ci è cascata. Basta girare tra gli scaffali di una libreria per rendersene conto. Potete trovare la raccolta di consigli sullo stile di Lapo Elkann, le poesie firmate Flavia Vento, il libro della zia di Britney Spears che rivela gossip scottanti sulla nipote, il manuale su come fare l’uncinetto con i peli di gatto e quello per perdere peso della signora Fletcher, la guida per rimorchiare le ragazze in modo consono a Dio e quella per farlo spendendo meno di un dollaro… Matteo Fumagalli fa scoprire il lato oscuro del gusto e del bello nell’arte – dalla letteratura alla musica, dal cinema alla televisione – senza dimenticare anche altri aspetti della vita quoti­diana come le vacanze, il cibo, la moda. Perché, come dimostra il ricchissimo repertorio di libri, canzoni, film, spettacoli raccolto in queste pagi­ne, il trash riguarda proprio tutto e ci accompa­gna dalla mattina alla sera. Riconoscere questa verità, eliminando lo snobismo che ci inibisce, ci porterà a fuggire da quello che è universalmente considerato di buon gusto e accettabile. E a vive­re più liberi e sereni. La bruttezza non va presa sottogamba. Non va sottovalutata. Anzi, spesso è quest’ultima la chiave per immergersi nel bello. Dunque, coraggio: siate felici di danzare tra l’alto e il basso, di lasciarvi contaminare da ogni tipo di stimolo interessante; non c’è nulla di male nell’a­vere nella stessa playlist John Cage e gli Eiffel 65. E si possono leggere le barzellette di Totti anche se si amano i classici. Osservate il mondo con occhi nuovi e curiosi, come facevate da bambini. Senza vergognarvi.

di Claudio Zeni