Belfast celebra i 50 anni di resistenza dell’iconico Europa Hotel

Edificio simbolo di Belfast, si accinge a celebrare il 50° compleanno: è l’Europa Hotel, amato da politici di alto profilo e star di fama mondiale, e questa ricorrenza è doppiamente importante poiché simbolicamente rappresenta anche la sopravvivenza ai Troubles dell’Irlanda del Nord, condizione che ha reso la struttura un iconico faro di speranza per la città.

Quattro stelle che conta 272 camere, con la sua storia è diventato un baluardo della resistenza e rappresenta da anni un punto fermo per guardare al futuro con fiducia. Grazie alla sua storia, alle sue frequentazioni, allo stile e alla posizione privilegiata, è uno più importanti e lussuosi hotel dell’Irlanda del Nord ed è caratterizzato da un’atmosfera piacevolmente cosmopolita.

I suoi complessi e avvincenti trascorsi sono stati raccontati in un libro e nessun altro hotel al mondo può vantare una storia così particolare e popolata di eventi e personaggi di primo piano. Attualmente, la proprietà è di Hastings Hotel Group, che lo detiene dal 1993 e che ha investito 8 milioni di euro per riaprirlo nel 1994. Da allora ha ospitato presidenti, star del cinema, musicisti e icone della moda tra cui Brad Pitt, Julia Roberts, Bob Dylan, Lionel Ritchie, Victoria Beckham ed Elvis Costello.

Il presidente Clinton fu il primo presidente americano in carica a visitare l’Irlanda del Nord e nel 1995 lo scelse per il suo soggiorno, prenotando 110 camere per il suo entourage e facendo ritorno nuovamente nel 1998.

In occasione del 50° compleanno, molte sono le iniziative per segnare questo rilevante traguardo e gli ospiti potranno godere di un’installazione interattiva nella lobby che farà rivivere le sue incredibili vicende e il suo ruolo centrale nel processo di pace dell’Irlanda del Nord.

A breve distanza da molte delle principali attrazioni turistiche della città, tra cui l’Ulster Museum, la City Hall, Titanic Belfast, Crumlin Road Gaol e la SSE Arena, è il luogo perfetto per una vacanza a Belfast.

di Claudio Zeni