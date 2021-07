Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Filippo and the Queen

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 17.00)

Io posso. Due donne sole contro la mafia

di Pif e Marco Lillo, Feltrinelli (€ 15.00)

Vecchie conoscenze

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Tre

di Valérie Perrin, E/O (€ 19.00)

Al di qua del faro

di Dario Stazzone, Olschki Editore (€ 18.00)

. Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti

di Francesco Zambon, Feltrinelli (€ 15.00)

Il minimalista felice

di Judith Crillen, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

Memorie di un brontosauro

di Maurizio Semplice, Fefé Editore (€ 15.00)

Il giardino francese alla corte di Torino (1650-1773)

di Paolo Cornaglia, Olschki Editore (€ 33.00)

Una Sirena a settembre

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

LO SCAFFALE

FUORICASELLO®

A.A. Longo un Mondo di Specialità Editore, (€ 20.00)

E’ fresca di stampa, rinnovata, ampliata, arricchita di nuove e utili informazioni turistiche oltre che gastronomiche, la Guida best seller ideata e realizzata dalla “Longo un Mondo di Specialità”.

Il viaggio in Italia si fa più completo grazie a un profilo dedicato a ogni regione, sintetizzato in una scheda in cui sono indicati luoghi da visitare, specialità da acquistare, vini da degustare. Altra importante innovazione per ogni regione una mappa evidenzia i caselli di uscita e rimanda ai locali in prossimità, per facilitarne l’individuazione. Sono ben 870 su 512 pagine gli indirizzi di buona cucina, a cui non vengono dati voti, ma di cui si forniscono tutte le indicazioni utili alla scelta, che promettono buona accoglienza, giusto rapporto qualità /prezzo, cucina di territorio, tradizione e tipicità.

FUORICASELLO®, i migliori ristoranti vicini alle uscite delle autostrade, è un indispensabile compagno di viaggio perché oggi più di prima la voglia di conoscenza del proprio Paese, di quanto ci sia di interessante a pochi chilometri da casa, è diventata quasi una necessità di sopravvivenza. Recuperare il passato per mettere le basi per il futuro, scoprire i borghi, spesso dimenticati perché attratti dalle megalopoli, ci ha fatto capire che per sentirci meno soli è bene restringere i confini, conoscere meglio i dintorni, le nostre radici. Ritrovare un turismo di vicinanza in cui scoprire la storia e le storie di ciascuno di noi.

LA PORTA MAGICA DI ROMA SIMBOLO DELL’ALCHIMIA OCCIDENTALE

di Mino Gabriele, Olschki Editore (€ 24.00)

La Porta Magica di Roma è la sola testimonianza plastica e architettonica dell’intera storia dell’alchimia occidentale. Un monumento di eccezionale rilevanza, unico nel suo genere per il complesso messaggio simbolico che la caratterizza, per il fascino che trasmette la sua vicenda, per l’originale personalità del suo ideatore, il marchese Massimiliano Palombara che la fece erigere nel 1680. Sull’opera e l’autore si è scritto con curiosità e con bizzarre considerazioni fin dall’inizio dell’Ottocento, e solo dagli anni Ottanta del secolo scorso diversi studiosi hanno avviato indagini più accurate e rigorose al fine di meglio valutare e conoscere il senso e il valore del monumento. Su questa nuova linea analitica si colloca adesso il volume di Mino Gabriele.

di Claudio Zeni