Enrico Letta candidato alla Camera per la Valdichiana martedì a Cortona

Come Partito Democratico della Valdichiana, accogliamo con soddisfazione la decisione di Enrico Letta di candidarsi al collegio uninominale Toscana 12 (Siena e Valdichiana aretina) per la Camera dei Deputati, in vista delle elezioni suppletive in programma tra settembre e ottobre.

Si tratta, nelle parole del Segretario Nazionale del Partito Democratico, di «una missione nazionale e di prossimità», fondata sull’idea che un partito che si candida a guidare l’Italia debba avere una «visione globale sui grandi scenari ma al contempo attenzione e presenza sui temi dei territori».

I temi da affrontare non sono pochi: la pandemia e le (pur necessarie) misure di contrasto alla diffusione del virus hanno danneggiato fortemente il sistema produttivo, dimostrando la necessità di una sua diversificazione, tenendo conto di aspetti fondamentali come la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale. La crisi ha messo in luce anche la necessità di ripensare il welfare locale, a partire dalla sanità.

La candidatura di Enrico Letta nel nostro collegio è dunque una grande opportunità, in considerazione non solo del ruolo politico di primissimo piano del Segretario, ma anche della sua esperienza istituzionale, della sua preparazione culturale e delle sue competenze.

La campagna elettorale, che avrà il suo momento iniziale nella presentazione del libro Anima e cacciavite. Per ricostruire l’Italia martedì prossimo alle 18.00 nel Loggiato del Teatro Signorelli di Cortona, si fonderà sugli assi portanti della proposta politica del nuovo PD: lavoro, giustizia sociale, prossimità, giovani, donne.

PD Valdichiana