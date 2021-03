Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Finché il caffè è caldo

di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (€ 19.00)

Una terra promessa

di Barack Obama, Garzanti (€ 28.00)

Yoga Vasistha

di Sergio Peterlini, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 29.90)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

La carezza della memoria

di Carlo Verdone, Bompiani (€ 17.00)

Leopardi e la cultura del Novecento

di M.V. Dominioni e L. Chiurchiù, Leo S. Olschki Editore (€ 78.00)

La disciplina di Penelope

di Gianrico Carofiglio, Mondadori (€ 16.50)

Il sistema

di Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Rizzoli (€ 19.00)

La scatola dei sogni

di Guido Quarzo e Anna Vivarelli, Editoriale Scienza (€ 9.90)

L’inventore di molecole

di Cesare Sirtori con Sabrina Smerrieri, Cairo Editore (€ 16.00)

LO SCAFFALE

UNA NUOVA MODELLA

Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

Chi è Ashley Graham? La modella curvy che ha cambiato il modo di vedere la moda?

Come prima modella taglia 46 ad apparire sulla copertina della rivista Sports Illustrated, Ashley Graham ha abbattuto una barriera che sembrava indistruttibile. E poi ha continuato a farlo, spazzando via tutti i muri che la moda aveva eretto attorno alle modelle “curvy”, a dimostrazione che quando si parla di bellezza la taglia è solo un numero.

Oggi Ashley è una delle voci più autorevoli della “body positivity”. Con il suo esempio, incoraggia le donne a riconoscere la loro bellezza personale, indipendentemente dal tipo di corpo, dalla forma o dal peso. Grazie a persone come Ashley, le idee preconcette sulla fisicità stanno cambiando e le donne riescono ora a mettere in discussione i rigidi canoni del settore della moda, scoprendo sempre più che essere belle e sicure di sé è una questione di consapevolezza e accettazione, non di numeri.

In ‘Una nuova modella’, Ashley racconta la storia della sua vita e della sua carriera di modella, demolendo stereotipi e trasformando gli standard fisici sui quali la società valuta ciò che è bello o meno.

Narrando la sua esperienza nel mondo della moda, i suoi successi e le battute d’arresto, i momenti di scoraggiamento, i “no” ricevuti, ma anche il sostegno della famiglia e degli affetti più cari, Ashley è un esempio per tutte le donne che vogliono imparare ad accettarsi, a sviluppare l’autostima e a risplendere in tutta la loro bellezza.

GIROLAMO CARDANO SULLA CONSOLAZIONE

a cura di Marialuisa Baldi, Leo S. Olschki Editore (€ 25.00)

Nella sintesi di eredità umanistica e apertura al nuovo, Sulla consolazione (1542) rilegge la tradizione della terapeutica dell’anima. Medico e filosofo, Cardano osserva con sguardo disincantato il grande teatro del mondo dove l’infelicità è il prezzo pagato da tutti all’universale predominio dell’opinione. Sullo sfondo della paura della morte, che alimenta l’angoscia del vivere, gli uomini, stolti o folli, nel contempo artefici e vittime di illusione, inganno e prevaricazione, incrementano le ragioni della sofferenza individuale e collettiva. L’autore raduna fonti, detti antichi e argomentazioni in un vasto repertorio di casi di vita, e lo arricchisce con la sua personale esperienza e riflessione. L’arte della consolazione consente di scoprire che l’enigmatica complessità del mondo, in cui tutto pare capovolgersi, conserva un carattere meraviglioso: se qui sembra andare smarrita ogni discriminante assoluta di male e di bene, virtù e vizio trovano tuttavia un nuovo spazio nelle forme più transitorie del fare. Quello che conta sono le azioni dei singoli, in ragione della loro consapevole disposizione alla liberazione o all’asservimento nei confronti dell’oppressione esercitata dalla malizia e dall’infelicità

di Claudio Zeni