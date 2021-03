Benessere alle Terme di San Giovanni a Rapolano

Affacciato sul meraviglioso panorama delle crete senesi, con il suo splendido Parco delle piscine termali e il centro benessere, si trova il Resort San Giovanni Terme Rapolano (Si), dove la cultura dell’ospitalità e la passione per lo star bene caratterizzano tutta la sua offerta.

Cinquantotto camere dotate di ogni comfort, un ristorante e un coffee relax sono la cornice delle piscine termali con acqua a differenti temperature, fonti termali sotto cui godere di un massaggio cervicale, lettini e sdraio su cui rilassarsi e un’atmosfera da sogno.

Le acque minerali delle piscine STR sgorgano naturalmente dalla sorgente alla temperatura di 39°C e gli elementi naturali che le compongono sono lo zolfo, che ne caratterizza l’odore e il bicarbonato di calcio. I due elementi, uniti alla temperatura elevata delle acque, conferiscono a queste ultime proprietà curative particolarmente indicate per trattamenti della pelle e degli apparati motori e respiratori.

Oltre alla sensazione di rilassamento e di benessere generalizzato che un bagno in queste acque dona, questo migliora l’aspetto della cute e ne combatte affezioni dermatologiche (psoriasi, dermatiti, eczemi).

Le acque termali di STR permettono inoltre un’attenuazione della rigidità muscolare e conferiscono maggiore elasticità ai tessuti; l’inalazione dei vapori spontanei è disinfettante per le vie aeree, con un netto miglioramento della respirazione.

La cucina del Resort con il suo ristorante L’Olivo declina al meglio la qualità dei piatti attraverso una scelta consapevole delle materie prime con pietanze rivolti a chi si vuol bene, vivendo il cibo come piacere, come momento di aggregazione ma anche come prevenzione verso un percorso di qualità di vita.

Oltre a un buffet sempre ricco di insalate, verdure e prodotti di stagione propone un menù variegato, attento alla qualità, al territorio e alla ricerca del benessere. Vi si possono trovare piatti attenti alla tradizione mediterranea, piatti della filosofia alimentare “Dieta Etica” dedicati a chi cerca uno stile di vita sano ed equilibrato senza rinunciare al gusto e, infine, piatti gourmet della tradizione toscana e non solo.

www.termedisangiovanni.it

di Claudio Zeni