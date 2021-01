Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Basta un caffè per essere felici

di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (€16.00)

C’era una volta adesso

di Massimo Gramellini, Longanesi (€16.90)

Cos’è la felicità. Passi scelti

di Daisaku Ikeda, Esperia (€9.00)

Arezzo e gli aretini nella Divina Commedia

di Stefano Pasquini, Mauro Pagliai Editore (€ 15.00)

Ginkgo l’albero dimenticato dal tempo

di Peter Crane, Leo S. Olschki Editore (€ 25.00)

I 100 piatti del Prosecco

di Sandro Bottega, Mondadori Electa (€ 19.90)

Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore

di Francesco (Jorge Mario Bargoglio), Piemme (€ 15.90)

Il pastore d’Islanda

di Gunnar Gunnarsson, Iperborea (€15.00)

Dante

di Alessandro Barbero, Laterza (€20.00)

Il balsamico – L’oro nero di Modena

AA.VV., Casa Editrice Artioli 1899 (€ 35.00)

LO SCAFFALE

LES COLLECTIONNEURS GUIDA 2021

Les Collectionneurs – community di ristoratori, albergatori e viaggiatori che condividono il gusto per il viaggio – dà avvio al 2021 con la presentazione della nuova edizione della ormai iconica ‘guida arancio’ che riunisce 585 esperienze di viaggio e gastronomiche. Oltre 600 pagine da sfogliare, da quest’anno anche in digitale sul sito lescollectionneurs.com per scoprire antiche dimore, boutique hotel, ristoranti gastronomici e bistrot gourmet presenti in 15 Paesi, dalla Francia all’Italia, dal Portogallo alla Germania fino al Marocco.

Debuttano nella nuova guida 47 ristoratori e albergatori che sono entrati a far parte della community di les Collectionneurs condividendo i valori che la contraddistinguono – curiosità, esigenza, generosità – e la promessa di offrire ‘bien-dormir’ e ‘bien-manger’ in case a misura d’uomo. È infatti grazie al rapporto umano, all’incontro con il viaggiatore, all’interazione e alle attenzioni che una vacanza e una food experience diventano momenti di vita indimenticabili.

La guida è disponibile gratuitamente presso tutte le strutture selezionate da les Collectionneurs e scaricabile in digitale a questo link: https://www.lescollectionneurs.com/en/guide-lescollectionneurs. Accedendo al sito lescollectionneurs.com è anche possibile interagire con la community, raccontare la propria esperienza di viaggio, scambiare consigli, scoprire le nuove destinazioni e prenotare la prossima ‘esperienza’.

E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI?

di Cristina Parodi, Cairo Editore (€ 16.00)

Lady Diana li aveva avvisati: «Fate attenzione a chi sposerete». Intrappolata in un matrimonio infelice e pieno di menzogne, la principessa sognava per i figli il vero amore. Quello che non avrebbe mai immaginato è che, proprio per proteggere il loro amore, Harry e Meghan Markle avrebbero dovuto abbandonare il ruolo di membri «senior» della famiglia reale inglese, trasformando le sue parole in una profezia.

In questo libro Cristina Parodi ricompone e racconta i passaggi della vicenda mediatica dei duchi di Sussex che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, dimostrandoci come la Megxit abbia di fatto portato a compimento la rivoluzione cominciata proprio da Lady Diana. Se un tempo, infatti, le ragazze sognavano di sposare un principe per diventare principesse e vivere nel castello, oggi Meghan ci ha insegnato che una ragazza può innamorarsi di un principe e portarlo via dal castello per salvarlo dai suoi fantasmi e vivere davvero felici e contenti. Eccola, la felicità che la principessa triste aveva tanto cercato.

di Claudio Zeni