Il Lions Club Cortona Valdichiana Host dona 3 tablet per la didattica a distanza

Tra i disagi procurati dalla pandemia c’è anche quello vissuto dai tanti studenti italiani che sono sprovvisti di dotazioni tecnologiche necessarie per poter usufruire delle lezioni online. Il Lions Club Cortona Valdichiana Host da sempre attento alle esigenze della comunità ha donato 3 tablet adatti alla didattica a distanza e l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la Dirigente Prof.ssa Maria Silvia Corbelli, ha valutato la destinazione degli strumenti donati, in particolare tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi.

Nei giorni scorsi, così, i tablet sono stati consegnati a 3 famiglie castiglionesi. “Siamo consapevoli che la didattica a distanza non è la scuola a cui i nostri ragazzi hanno diritto. Speriamo che questo strumento che abbiamo consegnato faciliti la fruizione e la partecipazione alle lezioni. Ringraziamo il Lions per la costante attiva partecipazione ad iniziative a favore della cittadinanza” dichiara l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini.