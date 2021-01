Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Io sono l’abisso

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

2. Basta un caffè per essere felici

di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (€16.00)

Ginkgo l’albero dimenticato dal tempo

di Peter Crane, Leo S. Olschki Editore (€ 25.00)

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia

di Aldo Cazzullo, Mondadori (€ 18.00)

I 100 piatti del Prosecco

di Sandro Bottega, Mondadori Electa (€ 19.90)

Il pastore d’Islanda

di Gunnar Gunnarsson, Iperborea (€15.00)

Lezioni di volo e di atterraggio

di Roberto Vecchioni (€17.00)

C’era una volta adesso

di Massimo Gramellini, Longanesi (€16.90)

Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore

di Francesco (Jorge Mario Bargoglio), Piemme (€ 15.90)

Il balsamico – L’oro nero di Modena

AA.VV., Casa Editrice Artioli 1899 (€ 35.00)

LO SCAFFALE

AREZZO E GLI ARETINI NELLA DIVINA COMMEDIA

di Stefano Pasquini, Mauro Pagliai Editore (€ 15.00)

Introdotto da Riccardo Nencini, il saggio analizza un tema finora poco indagato dagli studiosi, quello del rapporto tra la Divina Commedia e la provincia di Arezzo.

Passando in rassegna i personaggi presenti nel poema, l’autore ricostruisce le vicende che li videro protagonisti: dagli episodi che portarono alle condanne al rogo di Griffolino e Maestro Adamo, incontrati da Dante nell’Inferno, alle imprese di Buonconte di Montefeltro, fra le quali principalmente la celebre battaglia di Campaldino (1289), la cui storia è illustrata in modo particolareggiato, alla poesia di Guittone d’Arezzo, la cui figura viene approfondita dal punto di vista biografico e letterario.

Dalle pagine del volume emerge la relazione che Dante ebbe con la città in cui trascorse periodi del suo esilio, oltre ad un’originale rilettura delle personalità aretine alla luce della teoria del “realismo figurale” di Erich Auerbach, basato sui concetti di figura e compimento.

CONOSCERE IL VINO. ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE CALABRESI

di Carmine Sirufo, Montecovello Editrice ( 14.00)

Questo libro testimonia l’attuale dinamismo della Calabria del vino, analizza i periodi bui che vanno dalla fillossera alla seconda guerra mondiale e ripercorre gli antichi fasti che ha vissuto l’enologia calabrese durante il mondo classico.

Una guida utile per soddisfare le curiosità degli appassionati, degli operatori del settore enogastronomico, dei produttori, degli enti pubblici preposti alla promozione del territorio, degli studenti e dei docenti degli istituti alberghieri e agrari. Il libro illustra un’ampia sintesi dell’enografia nazionale, per le tipologie e la classificazione dei vini, le modalità di produzione. Inoltre, da indicazioni sulle denominazioni di origine e come siano distribuite quelle attuali, per passare poi ad approfondire la storia del vino in Calabria e la sua enografia, con lo scopo di mettere in risalto tutte le produzioni a denominazione.

Un libro che vuole essere una guida esaustiva per il viaggiatore moderno e attento alle tipicità enogastronomiche della regione e condurlo alla scoperta di cantine, luoghi di produzione di una Calabria moderna ricca di sapori e di saperi.

di Claudio Zeni