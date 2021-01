Bernardini (PD): “Fallimento pacchi alimentari, si destinino le risorse ai buoni spesa”

Quando noi della minoranza facciamo proposte, NON veniamo MAI ascoltati ma derisi o al massimo tacciati di voler solo criticare e distruggere, salvo poi toccare con mano che sappiamo interpretare meglio di chi oggi governa i bisogni dei cittadini;

è uscita oggi la graduatoria per i contributi del Governo rivolti al sostegno alimentare e il risultato è questo:

PACCHI ALIMENTARI 10 DOMANDE per circa 2300 €

BUONI SPESA: 160 DOMANDE per circa 50000 €

Adesso ci auguriamo che NON si prosegua come deciso dalla giunta con il 50 % delle risorse per i pacchi, che nessuno vuole, ma lo si faccia in base alla richiesta e volontà dei nostri cittadini, quindi destinando la quasi totalità delle risorse ai BUONI SPESA.

Ad oggi sono circa 88.000 mila euro le risorse ancora non investite e chiediamo alla Giunta di aprire nuovi bandi per accogliere le richieste dei cittadini in difficoltà per poter erogare altri buoni spesa che daranno sollievo a molte famiglie e un pò di ossigeno alle nostre attività commerciali.

Spero che le forze di maggioranza, soprattutto la Lega che si era dimostrata sensibile a ciò, cambino questo indirizzo della Giunta nell’interesse dei cittadini!!!