Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore

di Francesco (Jorge Mario Bargoglio), Piemme (€ 15.90)

Io sono l’abisso

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

I 100 piatti del Prosecco

di Sandro Bottega, Mondadori Electa (€ 19.90)

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia

di Aldo Cazzullo, Mondadori (€ 18.00)

Io sono mio fratello

di Giorgio Panariello, Mondadori (€ 18.00)

Artusi il bello e il buono

di Ketty Magni, Cairo Editore (€16.00)

C’era una volta adesso

di Massimo Gramellini, Longanesi (€16.90)

Gridalo

di Roberto Saviano, Bompiani (€ 22.00)

Il pastore d’Islanda

di Gunnar Gunnarsson, Iperborea (€15.00)

Il mondo di Gilda

di Silvana Papiccio e Tiziana Piazzola, Il Rio edizioni (€ 15.00)

LO SCAFFALE

IL BALSAMICO – L’ORO NERO DI MODENA

AA.VV., Casa Editrice Artioli 1899 (€ 35.00)

Il libro pubblicato dalla storica Casa Editrice Artioli 1899 racconta l’affascinante mondo del Balsamico e la prefazione di Massimo Bottura riporta che “L’Aceto Balsamico cambia, come cambia una persona, con il trascorrere del tempo”

L’opera voluta dalla storica casa editrice modenese attraversa il mondo dell’Oro Nero in un viaggio di 135 pagine corredate da immagini emozionanti, partendo dalla sua storia millenaria, raccontandone il legame culturale con il territorio di origine, illustrando le differenze, frutto di secoli di tradizione, tra le due tipologie, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e l’Aceto Balsamico di Modena, oggi riconosciute e tutelate a livello europeo come DOP e IGP.

Non mancano un approfondimento sulle botti, vero e proprio patrimonio delle acetaie, per conoscerne i legni e le tecniche di preparazione, con i segreti tramandati dai maestri bottai, nonché le ricette di grandi chef del territorio ed internazionali. La pubblicazione realizzata in doppia lingua, italiano e inglese, dedicata al prodotto principe della provincia modenese racconta l’affascinante mondo divenendo non solo uno strumento culturale ma anche di promozione del territorio.

IL PROSSIMO NOVILUNIO

di Enrico Luceri e Antonio Tentori, Oltre edizioni (€ 16.00)

Un serial killer si aggira per le campagne umbre. Le coppiette di innamorati e amanti appartati nel buio sono le sue prede. Accade sempre nelle notti di plenilunio. Le indagini sono affidate al commissario Ilaria Del Poggio che dovrà arrivare a trovare l’assassino prima del prossimo plenilunio. Ad essere sospettato sarà un noto guardone, ma c’è chi giura sulla sua innocenza e il commissario Del Poggio dovrà vedersela con un agguerrito detective privato. Enrico Luceri e Antonio Tentori, maestri del mistery, hanno scritto una storia di provincia dai toni forti e il ritmo dei grandi gialli classici.

di Claudio Zeni