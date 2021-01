Cinque nuove favolose esperienze da vivere in Irlanda

L’isola d’Irlanda si sta preparando ad accogliere i visitatori, non appena si potrà tornare a viaggiare, con nuove proposte che saranno molto apprezzate!

Game of Thrones Studio Tour – L’attesissimo Game of Thrones Studio Tour a Linen Mill Studios, Banbridge, in Irlanda del Nord, porterà i fan faccia a faccia con gli originali e autentici ambienti, arredi scenici e armi usati per creare i mondi della serie fantasy di successo. A partire dal fulcro, rappresentato dall’estesa sala di Grande Inverno, il tour presenterà informazioni e curiosità del “dietro le quinte”, elementi interattivi e ampi set ambientati, da Approdo del Re a la Barriera. Sviluppato su licenza con Warner Brothers Consumer Products e creato da HBO Licensing and Retail®, questo tour sarà l’unica esperienza al mondo di Game of Thrones con licenza ufficiale permanente.

Irish Racehorse Experience – L’Irish Racehorse Experience al National Stud è un viaggio attraverso la ricca storia e il patrimonio del mondo dei purosangue irlandesi. Questa esperienza multilingue racconta la vita intera di un cavallo da corsa, dalla nascita fino al suo ritiro. Con la possibilità di prendere parte a un’asta interattiva, acquistare un puledro, apprendere informazioni sull’addestramento, sui fantini e sull’anatomia dei cavalli, oltre ad avere l’opportunità di vivere l’atmosfera dinamica di una corsa, l’esperienza rappresenta un must per tutti gli amanti dei cavalli. Si conclude nella sala Living Legend, dove grandi finestre si affacciano sul paddock dove prestigiosi cavalli in pensione pascolano.

Centri di interpretazione Brú na Bóinne – Il patrimonio mondiale dell’UNESCO di Brú na Bóinne è famoso per le tombe a corridoio di Newgrange, Knowth e Dowth, costruite circa cinque millenni fa. Dopo aver reperito tutte le informazioni al centro visitatori, una nuova esperienza immersiva presenterà il patrimonio archeologico e storico di Brú na Bóinne in modo suggestivo e coinvolgente. La mostra includerà una replica a grandezza reale della camera di Newgrange, famosa per la sua illuminazione quando il sole sorge in una mattina del solstizio d’inverno. Ci sarà anche un esemplare in scala ridotta di una delle tombe più piccole di Knowth.

Pilgrim Walk: Camino and Canoe – Una nuova esperienza del Cammino di San Patrizio offrirà la possibilità di combinare una passeggiata guidata attraverso il paese di San Patrizio nella contea di Down con un viaggio in canoa di 90 minuti. Il tour di sei ore visita la prima chiesa di San Patrizio, Saul, conosciuta come la “culla del cristianesimo in Irlanda”, e la tomba del santo nella cattedrale di Down a Downpatrick, nonché altri siti legati alla vita di Patrick. Inizia dal Saint Patrick Centre, una delle principali attrazioni dell’Irlanda del Nord, dove la vita e l’eredità di San Patrizio sono presentate in pluripremiate gallerie interattive e nell’esperienza IMAX.

Il Burren – Considerato uno dei posti migliori da visitare nel 2021 dalla Lonely Planet, il Burren, nella contea di Clare sulla Wild Atlantic Way irlandese, si estende su 72.000 ettari di terreno calcareo scosceso che forma un paesaggio unico e ultraterreno. Nominato UNESCO Global Geopark, è anche leader mondiale per il turismo sostenibile grazie al lavoro del Burren EcoTourism, una rete di fornitori di attrazioni, attività, servizi e alloggi eco-compatibili.

