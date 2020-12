Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Io sono mio fratello

di Giorgio Panariello, Mondadori (€ 18.00)

Io sono l’abisso

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Artusi il bello e il buono

di Ketty Magni, Cairo Editore (€16.00)

Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore

di Francesco (Jorge Mario Bargoglio), Piemme (€ 15.90)

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia

di Aldo Cazzullo, Mondadori (€ 18.00)

Una terra promessa

di Barack Obama, Garzanti (€ 28.00)

Poveri toscani!

di Maria Concetta Salemi, Sarnus Edizioni, (€ 12.00)

Il mondo di Gilda

di Silvana Papiccio e Tiziana Piazzola, Il Rio edizioni (€ 15.00)

Il Santo Natale

di José Tolentino de Mendonça, Leo S. Olschki Editore (€ 18.00)

10.Gridalo

di Roberto Saviano, Bompiani (€ 22.00)

LO SCAFFALE

DOLCE FIRENZE & TOSCANA

di Veronica Triolo, Nuova Editoriale Florence Press (€16.00)

E’ il nuovo libro di Veronica Triolo, dove trovare i migliori pasticceri, i dolci e i gelati più tipici della regione, con le ricette originali, e tanti racconti di vita. Storie e golosità che coinvolgono hotel di fama internazionale, ristoranti, pasticcerie, forni, gelaterie, ma anche scuole di cucina, residenze d’epoca, B&B, catering e tutto ciò che gira intorno al mondo dei dolci e dell’accoglienza.

Impreziosiscono l’introduzione del libro, con visioni diverse e complementari, i contributi speciali della conduttrice televisiva Roberta Capua, del direttore della Pinacoteca di Brera, James M. Bradburne, dello chef stellato Vito Mollica e del “gastronauta” Davide Paolini.

Il libro è tradotto in inglese da Mary Rose Tiberi, per consentirne la lettura ai tanti visitatori stranieri e la diffusione all’estero, mentre la copertina, e tutte le illustrazioni interne, sono opera del noto illustratore inglese, Ian P. Benfold Haywood che interpreta, con garbo da gentleman, la “Dolce” Toscana” con il suo treno scatenato dove ballano dolci, gelati e pane.

VIRUS RIDENS

la satira nella prima quarantena

www.fefeeditore.com (€16.00)

Parlare di Covid in questo periodo è difficile eppure bisogna trovare il modo di farlo. Soprattutto non dobbiamo dimenticare il momento più cupo del nostro recente passato nazionale: la prima quarantena della scorsa primavera. Fu un periodo di grande e diversa sofferenza, ma furono anche settimane di solidarietà, di empatia, di collaborazione. E anche di umorismo diffuso, in particolare attraverso i social. Forse perché ridere o sorridere aiuta ad andare comunque avanti. Oppure perché – come dice Papa Francesco – “l’attitudine umana più vicina alla grazia di Dio è l’umorismo”. O forse perché era satira contro il potere, il potere perfido e occulto di un omicida microscopico. Per non dimenticare ma per farlo in modo lieve, Fefè Editore ha pubblicato VIRUS RIDENS una raccolta/selezione di tutti i “meme” (le vignette, potremmo dire con termine antico) che sono circolati anonimi via WhatsApp.

di Claudio Zeni