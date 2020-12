Fissate le date per la nuova edizione di Chianina e Syrah

Ci eravamo lasciati comunicandovi che , a causa del DPCM del 04.03.2020 che elencava le misure obbligatorie per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, l’evento 2020 di Chianina e Syrah previsto a Marzo era rinviato a nuova data.

E’ passato quasi un anno ed abbiamo deciso di ripartire con la speranza di poter rinascere e che sarà possibile organizzare la quinta edizione di Chianina e Syrah, l’evento tanto atteso sia dagli operatori del territorio che dal panorama enogastronomico italiano.

«Lo spostamento a fine maggio – spiega Vittorio Camorri, presidente di Terretrusche Events, ideatore dell’evento ed organizzatore assieme al Consorzio Vini Cortona – è in linea con la revisione del posizionamento dei calendari delle principali fiere internazionali italiane ed estere. Si tratta di una decisione strategica, che non solo ci darà nell’immediato la speranza di poter ripartire, ma che ci permetterà anche di poter lavorare fin da subito per il più grande evento della Valdichiana. Oltre a portare l’attenzione sulle produzioni locali come la Chianina e il Syrah, vogliamo anche creare dei momenti di contaminazione tra grandi chef e realtà locali, e soprattutto diffondere la cultura del buon vivere in terra toscana per incrementare i flussi turistici anche nei periodi di bassa stagione». Quelli di Chianina e Syrah sono momenti di incontro che hanno ormai finalità più ampie rispetto alla partecipazione in loco, e cercano di mediare valori molto importanti legati alla gastronomia, come il creare una rete di operatori che condividi la filosofia della tracciabilità e dell’utilizzo di prodotti della filiera corta.

«Nel tempo abbiamo maturato l’esigenza di coinvolgere attivamente il Consorzio Vini Cortona nell’organizzare un appuntamento annuale nel quale si ritrovassero insieme tutte le migliori espressioni di Syrah in Italia e, in futuro internazionali, in una tre giorni di degustazioni, presentazioni ed approfondimenti su questo nostro caro vitigno, con l’obiettivo di far diventare Cortona Capitale della Syrah per alcuni giorni all’anno. Tutto questo attraverso un convegno internazionale, masterclass degustazioni ed una vera anteprima delle Syrah, in un contesto di scambio e di crescita tra produttori, appassionati ed esperti. Il tutto condito dalla straordinaria visione organizzativa di Vittorio e di Terretrusche», dichiara Stefano Amerighi Presidente del Consorzio.

«Credo fortemente in questo ambizioso progetto di valorizzazione delle grandi eccellenze del nostro territorio, con un evento che coinvolgerà tutti gli operatori dell’enogastronomia e per la prima volta con la presenza di produttori di Syrah nazionali ed internazionali – dichiara Luciano Meoni, Sindaco di Cortona – Come amministrazione comunale vogliamo sostenere e collaborare a questo progetto divenuto nel tempo punto di riferimento per tutti i produttori, allevatori, professionisti di settore, stampa specializzata e tutti gli appassionati che amano e lavorano con questa razza e questo vitigno nella speranza di poter ripartire da Cortona per il Dopo-Covid promuovendo il nostro territorio e puntando a far diventare Cortona la città ideale del Buon Vivere in Terra di Toscana».

«Grazie a Terretrusche cominciamo a mettere in calendario alcuni appuntamenti che caratterizzeranno il 2021 – dichiara l’assessore al Turismo Francesco Attesti – il processo di promozione per la nostra città passa anche da eventi come questo. Siamo fiduciosi che a maggio avremo la facoltà di poter offrire a tutti i visitatori una esperienza interessante sia sul fronte eno-gastronomico che sulla possibilità di tornare ad aprire i nostri luoghi d’arte».

«Due eccellenze della nostra economia tornano a ‘sposarsi’ a Cortona – dichiara Paolo Rossi, assessore alle Attività produttive del Comune – abbiamo bisogno di tornare a celebrare le nostre produzioni e Chianina e Syrah è stata sempre una bella vetrina».

La Rinascita Riparte dalla Speranza, vi aspettiamo a primavera a Cortona per la quinta edizione di Chianina e Syrah