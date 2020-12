Mercato straordinario a Camucia domenica 20 Dicembre

Domenica 20 dicembre dalle ore 8 alle 19, in piazza Sergardi, via

Lauretana, via XXV aprile via Sandrelli, è prevista un’edizione

straordinaria del mercato di Camucia.

L’amministrazione comunale guidata da Meoni infatti ha accolto la

richiesta presentata nelle settimane scorse degli operatori e delle

associazioni del commercio per realizzare un’edizione speciale del

mercato di Camucia, per l’intera giornata.

“Crediamo che per Camucia sia una buona opportunità commerciale,

dichiara Paolo Rossi Assessore alle Attività Produttive del Comune di

Cortona, per favorire lo sprint finale agli acquisti natalizi.

Quest’anno più che mai l’invito è a comprare locale, negli esercizi di

vicinato in questo caso di Camucia oppure presso gli operatori

ambulanti, tutti duramente condizionati dalle misure Covid19. Il Comune

quest’anno ha voluto arricchire l’illuminazione natalizia istallata

nelle principali strade di Camucia, per dare un segnale di positività e

di accoglienza sia per i residenti che per i nostri commercianti.

“L’appuntamento con il mercato straordinario di Camucia domenica 20

dicembre – commentano Lucio Gori per Confesercenti e Carlo Umberto

Salvicchi per Confcommercio – e l’apertura prolungata fino alle 18 dei

banchi espositivi vuole essere, oltre che un servizio offerto ai

cittadini, un’occasione in più per gli operatori commerciali.

Purtroppo – continua Lucio Gori per Confesercenti- siamo consapevoli

che quest’anno il mercato non potrà essere anche quel momento di

socializzazione ed occasione dove trascorrere in tutta tranquillità la

giornata di festa come normalmente abituati.

Però l’appuntamento di domenica a Camucia per i residenti ed cittadini

del comune e non solo, visto che saremo in zona gialla, può

rappresentare una valida alternativa ad evitare il richiamo dei

centri maggiori a spostarsi per fare gli acquisiti, coniugando invece

proprio a Camucia sia passeggio e shopping in tutta sicurezza all’aria

aperta anche tra le numerose proposte nelle vetrine dei negozi di

Camucia.

Il nostro invito finale – conclude Carlo Umberto Salvicchi per

Confcommercio- rivolto sia agli operatori che ai clienti, è quello di

non abbassare la soglia di attenzione, indossando le mascherine,

mantenendo le distanze e facendole mantenere ed evitare infine gli

assembramenti.