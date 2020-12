Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Io sono mio fratello

di Giorgio Panariello, Mondadori (€ 18.00)

Donne dell’anima mia

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 15.00)

Una terra promessa

di Barack Obama, Garzanti (€ 28.00)

Io sono l’abisso

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Gridalo

di Roberto Saviano, Bompiani (€ 22.00)

Vite maledette

di Vito Molinari, Gammarò Edizioni (€ 18.00)

Ritorniamo a sognare.La strada verso un futuro migliore

di Francesco (Jorge Mario Bargoglio), Piemme (€ 15.90)

Poveri toscani!

di Maria Concetta Salemi, Sarnus Edizioni, (€ 12.00)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

Sardine in piazza. Una rivoluzione in scatola?

di Massimo Arcangeli, Castelvecchi (€ 9.00)

LO SCAFFALE

E SE FOSSIMO MANIPOLATI?

di Giovanni Susi, Edizioni Accrescimente (€ 17.0)

L’autore domanda al lettore: “Ti sei mai chiesto se quello che stai leggendo o che stai studiando sia vero? Chi l’ha scritto? Chi l’ha approvato? La storia che hai studiato a scuola sarà la verità di come sono andate le cose? Che interesse aveva chi ha riportato le notizie? Ti sei mai domandato perché le persone fanno determinate cose?”

Partendo da queste e altre domande il libro si sviluppa in modo che il lettore stesso, nelle pagine del libro, possa trovare le proprie risposte. Giovanni Susi è esperto in comunicazione, formatore e consulente. Co-fondatore della società di consulenza e formazione, Growst.org e questo è il suo undicesimo libro.

“Si parla molto della manipolazione in mainstream – dichiara l’autore – ma essa non avviene soltanto attraverso i sistemi di comunicazione o di informazione ma anche e soprattutto a livello più globale ed è tanto tempo che questo avviene. Certi meccanismi si sono radicati all’interno della psiche umana e sono certamente utilizzati dal sistema informativo ma la manipolazione inizia in altri luoghi”.

IL MONDO DI GILDA

di Silvana Papiccio e Tiziana Piazzola, Il Rio edizioni (€ 15.00)

Il mondo di Gilda è un libro di fiabe per bambini. Ma perché non anche per i loro genitori? È un libro semplice e chiaro che prova a parlare di cose importanti. Le autrici – che appartengono all’ABC, Associazione Bambini Cerebrolesi Triveneto OdV – affrontano temi non facili da spiegare, come la disabilità, ma anche valori importanti, come l’amicizia e la solidarietà.

di Claudio Zeni