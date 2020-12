Su vetrinesavinesi.it buoni acquisto per comprare nei negozi di Monte San Savino

In concomitanza con l’imminente ritorno in zona arancione della Toscana l’Amministrazione Comunale lancia una campagna a sostegno dei negozi e servizi del territorio.

Il sito web vetrinesavinesi.it è infatti la piattaforma online che l’Amministrazione Comunale di Monte San Savino ha recentemente messo a disposizione di tutte le attività commerciali e di servizio alla persona del territorio, una grande “vetrina web” con la quale si può pubblicizzare il proprio esercizio commerciale e vendere i propri prodotti.

Gli operatori del settore hanno la possibilità di registrarsi e creare il proprio spazio virtuale in modo totalmente gratuito, usufruendo così di uno strumento in più per l’e-commerce e per la promozione con la possibilità anche delle consegne a domicilio.

Nell’ottica di offrire un ulteriore sostegno alle attività commerciali, di servizio e turistiche del territorio il Comune, con il suo Assessorato alle Politiche Economiche e Produttive, ha elaborato inoltre una serie di iniziative che permettano di sviluppare l’idea con ulteriori connessioni fra domanda e offerta, con particolare attenzione al periodo natalizio.

Da ieri, 4 Dicembre fino al prossimo10 Gennaio sul sito vetrinesavinesi.it è possibile scaricare dei buoni sconto da utilizzare in tutti i negozi aderenti alla piattaforma web con sede in tutto il territorio del Comune di Monte San Savino. I 160 buoni hanno un valore di 10,00 € e sono disponibili fino ad esaurimento, per usufruire di questo servizio, riservato ai cittadini maggiorenni residenti del Comune, è sufficiente registrarsi nel sito, scaricare il buono riferito al negozio prescelto, recarsi nel negozio fisico e utilizzarlo per qualsiasi prodotto in vendita nelle categorie che possono rientrare nel commercio online.

“Il commercio, in particolare l’ambito dei negozi di prossimità non alimentari, è uno dei settori che più ha risentito delle difficoltà legate all’emergenza Covid19” spiega l’assessore Nicola Meacci “per questo l’Amministrazione Comunale si è adoperata per offrire tutti i possibili sostegni, pensando anche al futuro. Vetrinesavinesi.it è un nuovo strumento, in un momento difficile che va incontro all’evolversi del commercio online e vuole aiutare gli imprenditori del commercio, ma anche gli stessi utenti, a restare al passo con i tempi. Il portale delle VetrineSavinesi e i buoni sconto natalizi sono a nostro avviso importanti passi in avanti in questo senso”.

“Invito i nostri commercianti a creare il loro negozio virtuale, opportunità che è totalmente gratuita” conclude il Sindaco Margherita Scarpellini “e rivolgo anche un appello ai nostri concittadini: in questo Natale non perdete l’occasione di questi buoni sconto, acquistando nei negozi savinesi e sostenendo così il commercio di prossimità”.