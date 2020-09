Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Cina Covid 19. La chimera che ha cambiato il mondo

di Joseph Tritto, Cantagalli (€ 20.00)

Tra vetro e vino

di Silvia Ciappi, Polistampa (€ 28.00)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

Una fabula mystica nel seicento italiano – Maria Maddalena de’ Pazzi e le Estasi (1609-1611)

di Laura Quadri, Leo Olschki Editore (€ 38.00)

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio

di Remo Rapino, Minum Fax (€ 17.00)

Ricette di cinghiale

di Marco Galleri, Tarka edizioni (€ 13.50)

Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Uno stivale pieno di… Le ricette della nonna dalle Alpi a Lampedusa

a cura di Luca Zara, CEF Publishing (€ 12.00)

Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica

di Vera Zamagni, Il Mulino (€ 24.00)

Fu sera e fu mattina

di Ken Follett, Mondadori (€ 27.00)

LA MIA PASTA MADRE

di Vea Carpi in collaborazione con Irene Hager, Raetia Edition (€ 24.90)

Il pane, i dolci, la vita in montagna”, Vea, pisana di nascita ma trentina per scelta, spiega come è stato importante per lei fare il pane in casa: le ha cambiato radicalmente la vita e l’ha portata a decidere di lasciare un lavoro in città per preferire la montagna, il Mas del Saro in Valle dei Mocheni, vicino a Trento. Il fil rouge della sua storia è la pasta madre, un impasto magico fatto di sola farina e acqua.

Il libro, risultato di un anno e mezzo di lavoro con il supporto e la guida della educatrice e formatrice Irene Hager (che si è occupata della versione in lingua tedesca), è la raccolta di 54 ricette di ciò che si può realizzare con la pasta madre. Suddivise nelle 4 stagioni e intervallate da suggerimenti pratici (con illustrazioni di Giorgia Pallaoro), contengono anche consigli sugli strumenti di cucina da utilizzare, i tempi utili (“…la sera preparate il lievitino…”) e aneddoti e fotografie, che trasformano ciascuna ricetta in un racconto di ciò che succede nella vita di Vea nel suo maso, con la sua famiglia. Ecco svelati i segreti per realizzare il pane quotidiano, ma anche il pane del bosco, le treccine dolci, gli scones al sambuco e semi di finocchio, le brioches di montagna, gli waffle al farro con avanzi di pasta madre e molto altro. In ogni spiegazione si sente la voce di Vea, che guida il lettore e lo fa sentire partecipe di una routine consolidata.

di Claudio Zeni