Lucignano, in restauro gli affreschi della Chiesa di San Francesco

Sono iniziati in questi giorni i lavori per il completamento del restauro degli affreschi posti nella parete del transetto a sinistra nella chiesa di S. Francesco a Lucignano (AR).

L’Amministrazione comunale è riuscita a ottenere un contributo del Bando GAL nell’ambito della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’esecuzione del restauro, seguito dalla Soprintendenza di Siena Grosseto e Arezzo, è affidata a Tiziana Conti e Tommaso Sensini, restauratori di Beni Culturali titolari di Studio Tre di Arezzo che aveva già affrontato la prima fase dei lavori.

La chiesa di S Francesco, la cui costruzione risale al 1248, è di fatto parte del percorso del Museo Comunale e conserva notevoli opere d’arte tra i quali numerosi affreschi che furono coperti da tinteggi e altari tra XVII e XVIII secolo e riscoperti negli ultimi decenni del XX.

Quelli del transetto rimangono gli ultimi da terminare poiché la fase conservativa fu realizzata dalla Soprintendenza di Arezzo nel 2013.

Con questo ultimo lotto di lavori, che vedrà il termine entro dicembre 2020, si restituirà alla chiesa uno dei cicli pittorici più imponenti che essa conserva.

La pittura si sviluppa in tre ordini orizzontali: il primo, più in alto e di maggiore sviluppo verticale, raffigura S. Francesco che riceve le stimmate, l’opera, di chiara derivazione giottesca, lacunosa nella parte in alto è ricca di particolari naturalistici e riferimenti alla Leggenda maggiore di Bonaventura di Bagnoregio (+ 1274); il registro centrale, anch’esso mancante di alcune parti, è ripartito in tre scene: a sinistra si riconosce S. Cristoforo col Gesù bambino sulle spalle, al centro una Maestà tra angeli e una figura in armatura in ginocchio, a destra era S. Giorgio, oggi scomparso, che sconfigge il drago; il registro basso raffigurava l’Adorazione dei Magi, oggi la natività è scomparsa ma restano i Magi e parte del corteggio.

La diverse parti della pittura mostrano mani differenti ma già allo stato attuale si riconosce qualità nell’esecuzione del disegno e nella gestione dei colori; l’attribuzione, che sarà più agevole a restauri ultimati, può ascriversi ad artisti della scuola senese tra XIV e XV secolo tra i quali non si può escludere la partecipazione di Bartolo di Fredi (1330 ca – 1410) a cui è attribuito il Trionfo della Morte nella stessa chiesa e un trittico oggi al museo comunale. Gli affreschi restaurati costituiranno un elemento di pregio artistico e storico in più nel ricco patrimonio culturale di Lucignano.