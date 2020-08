Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

La misura del tempo

di Gianrico Carofiglio, Einaudi (€ 18.00)

Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Ci vuole un fiore

di P. Beccegato e R. Marinaro, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 10.00)

La ristorazione collettiva

di Antonio Preanò, CEF Publishing (€ 12.00)

Il colibrì

di Sandro Veronesi, La nave di Teseo (€ 20.00)

Ricette di cinghiale

di Marco Galleri, Tarka edizioni (€ 13.50)

77 Consigli per avere un cuore sano

di Ulrich Strunz, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

L’ombra del vento

di Carlos Ruiz Zafòn, Mondadori (€ 14.00)

All’ombra del vulcano

di Andrea G.G. Parasiliti, Leo S. Olschki Editore, 2020 (€ 30.00)

L’enigma della camera 622

di Joël Dicker, La nave di Teseo (€ 22.00)

LO SCAFFALE

LE SOSTE 2020

AA.VV., Edizione Mediavalue (€ 19.00)

Quest’anno il volume conta un totale di 93 insegne, con ben 7 nuovi Soci: Sarri (Imperia), D’O (San Pietro all’Olmo, Cornaredo, Milano), Nostrano (Pesaro), Pascucci al Porticciolo (Fiumicino, Roma), Tordomatto (Roma), Villa Maiella (Guardiagrele, Chieti) e un omaggio speciale al Maestro Gualtiero Marchesi − padre fondatore de Le Soste insieme ad altri nomi illustri − con La Terrazza di Tremezzo, sul lago di Como. All’inizio del volume, una doppia pagina a raccontare e sugellare l’accordo siglato lo scorso dicembre dall’Associazione con il Comune di Milano e Sogemi Mercato Alimentare Milano allo scopo di promuovere la filosofia del fresco nel nostro patrimonio agroalimentare.

Una sezione dedicata a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, descrive, invece, la finalità dell’accordo che ha portato l’Associazione Le Soste a partecipare alla Federazione, con la comune finalità di tutelare e promuovere la Ristorazione, settore primario dell’economia italiana, fondamentale per la valorizzazione di turismo e cultura agroalimentare sul territorio.

Sfogliando le 264 pagine interne de Le Soste 2020 si assapora la descrizione dei ristoranti soci con schede dettagliate e immagini dal formato ancora più grande dei piatti e dei protagonisti. Una sintesi di quell’esperienza unica di convivialità che gli ospiti dell’Associazione ricercano e amano dal lontano 1982, anno di fondazione Le Soste.

Da allora, nonostante i ritmi impressionanti con cui evolve l’universo della ristorazione di fascia alta, i criteri di selezione meticolosa delle materie prime, padronanza delle tecniche, servizio di sala inappuntabile, offerta di vini nobili e rari e accoglienza premurosa si rinnovano inalterati di anno in anno.

MERCANTE IN VIAGGIO

di Gabriella Airaldi, Marietti 1820 Editore (€ 2.99 ebook)

Nel 1517 un anonimo mercante milanese comincia un lungo e complicato viaggio nel corso del quale, con i mezzi dell’epoca – ossia a piedi, in carro e in barca – visita gran parte dell’Europa occidentale. Partito da Milano, vi farà ritorno dopo due anni al termine di un itinerario che lo ha condotto in Francia, Borgogna, Fiandre, Spagna e Inghilterra. L’anonimo si rivela un attento osservatore: riesce a individuare non solo gli aspetti economici del mondo che lo circonda, ma a cogliere con notevole precisione molte sfumature di carattere politico e culturale. Di questa lunga e vivace esperienza ci è pervenuta memoria in un libretto di viaggio, prezioso anche per la rarità del genere, oggi conservato al British Museum.

di Claudio Zeni