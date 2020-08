Mario Parigi nuovo Comandante della Polizia Municipale di Cortona

Ѐ Mario Parigi il nuovo comandante della polizia municipale di Cortona. Parigi, che ha preso servizio lo scorso 1 agosto, succede a Maria Rosa Quintili, la quale ha assunto il ruolo di dirigente dell’area amministrativa cultura del comune.

Il nuovo comandante è cortonese e ha un lungo passato nell’arma dei carabinieri e nella polizia, dove ha ricoperto incarichi di natura operativa e amministrativa. A lui la nuova amministrazione comunale affida il compito di riorganizzare il corpo della municipale in chiave più moderna, di contrastare il degrado urbano, di aumentare la sicurezza stradale in città: compiti difficili ma non impossibili, dichiarano tutti i componenti della giunta comunale, assicurando la loro completa collaborazione.

«Conoscevamo il curriculum del dottor Parigi – afferma il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – sia per la parte accademica, sia per l’esperienza maturata in anni di lavoro, che lo hanno sempre visto impegnato nelle forze dell’ordine. Come amministrazione saremo al fianco suo e al fianco della polizia municipale nella lotta al degrado. Le aspettative dei cittadini sono molto alte e noi non vogliamo assolutamente deluderle».

Per il neo comandante, che ha già preso servizio, è stato un grande onore essere scelto per questo compito. «Sono lusingato di essere stato individuato per questo incarico e assicuro il mio massimo impegno per cercare di risolvere quei problemi che interessano la nostra comunità».

C’è piena sintonia e identità di vedute tra il sindaco Meoni, l’assessore Storchi e il nuovo comandante.

«Abbiamo voluto puntare su una figura di primo di livello che portasse la propria esperienza in ambito di polizia stradale e investigativa – dichiara l’assessore alla polizia municipale, al personale e alla protezione civile, Alessandro Storchi. Trentacinque anni di esperienza che adesso vengono messi al servizio del comune di Cortona, una figura professionale che, tra l’altro, conosce bene il nostro territorio. Mario Parigi, come funzionario di pubblica sicurezza, per anni ha lavorato alla sezione della polizia stradale, oltre che alla squadra mobile di Arezzo. Ma è anche allo stesso tempo uno studioso di storia cortonese. Con lui il settore della polizia municipale cittadino fa un salto di qualità senza precedenti. Da parte nostra – prosegue Storchi – ci siamo impegnati a proseguire con il piano di assunzioni degli agenti: vogliamo incrementare il numero del personale in servizio attivo per garantire risposte più tempestive ai cittadini».

«Per me – afferma Parigi – riorganizzazione vuol dire anche valorizzazione delle professionalità, che sono già presenti nella municipale, e aumentare le specializzazioni, in modo da offrire un servizio sempre più di qualità».

«A Parigi abbiamo affidato un lavoro impegnativo – concludono Meoni e Storchi – e siamo sicuri che porterà a casa il risultato».

Tutti i presenti hanno voluto pubblicamente ringraziare la dottoressa Maria Rosa Quintili per il lavoro svolto in tanti anni alla guida del corpo di polizia municipale.