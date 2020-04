Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

L’evoluzione delle pandemia

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

Harry Potter e la pietra filosofale vol.1

di J. K. Rowling, Salani (€ 10.00)

Posso darti una mano?

di Piero Stefani, EDB Editore ( € 10,00)

I Segreti della serotonina

di Carol Hart, Edizioni il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Georges Bizet. Carmen

di Susan McClary, Ruggimenti (€ 16.00)

Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste:come la…

di Roberto Burioni, Rizzoli (€ 15.00)

Le storie del mistero

di Lyon Gamer, Magazzini Salani (€ 15.90)

La seduzione dell’antichità ad oggi

di Elisabetta Moro, Il Mulino (€ 15.00)

La mia storia

di Marco Van Basten, Edwin Schoon, Mondadori (€ 20.00)

CONDÉ NAST JOHANSENS

Le rinomate guide alberghiere sono famose ed apprezzate per diversi motivi: l’alto standard qualitativo garantito; grande attenzione e risalto dedicati alle foto; un mix accattivante tra alberghi tradizionali e strutture di design contemporaneo; destinazioni inedite; informazioni sempre aggiornate; testi curati completi di preziosi suggerimenti su novità e tendenze.

Condé Nast Johansens, in questo momento così delicato in cui la priorità nel mondo è quella di restare a casa, ha pensato di creare una pagina ad hoc (www.johansens.com/inspiration/looking-ahead-with-conde-nast-johansens/) in cui gli hotel sono stati invitati a caricare i propri video, storie, musica tutto ciò che li caratterizza in modo da poterli condividere con quei lettori che, seduti comodamente in poltrona, guardano al futuro e sono desiderosi di tornare presto a viaggiare. Qualsiasi sia il tipo di viaggio che si è abituati a fare o che si vorrebbe fare, per trovare nuova ispirazione su nuovi luoghi da visitare si può andare sul sito di Condé Nast Johansens e verificare quale si adatta meglio alle proprie necessità approfittando delle offerte proposte.

Il sito web www.condenastjohansens.com è da sempre una fonte di informazione multicanale e indipendente dedicata ai viaggiatori in tema di alberghi, Spa e destinazioni in tutto il mondo per un target leisure o business. È molto facile da consultare grazie all’aiuto di filtri che selezionano le strutture non solo in base alle località geografiche, ma anche in base alle caratteristiche ricercate.

LA MODERNITÀ DI PAPA FRANCESCO

a cura Monica Simeoni, EDB Editore ( € 24,00)

Questo volume a più voci analizza «l’effetto Francesco» sulla struttura organizzativa della Chiesa cattolica, alla luce della teologia del popolo. La modernità di Bergoglio, analizzata e spiegata nelle sue diverse modalità, il progetto di Chiesa del primo pontefice ordinato sacerdote dopo il concilio Vaticano II, in un’Europa in profonda crisi economica ed istituzionale, interrogano la Chiesa e i laici di oggi.

Monica Simeoni è docente di Sociologia dell’Università del Sannio (Benevento) e di Sociologia delle religioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Ecclesia Mater del Laterano a Roma.

di Claudio Zeni