Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

Il treno dei bambini

di Viola Ardone, Einaudi (€ 17.50)

L’ape regina. Allevamento e selezione

di Marco Lodesani, Avenue Media (€ 32.00)

Dal nostro cuore

di Benedetto XVI, Robert Sarah, Cantagalli (€ 18.00)

Ingruppo 2020 – Piacere a tavola

di AA.VV., Mediavalue (€ 10.0)

Emilio Salgari Vol. III

di Ann Lawson Lucas, Leo S.Olschki Editore (€ 35.00)

Paolo Fregoso, Genovese

di Vito Molinari, Gammarò Edizioni (€ 18.00)

Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz

di Liliana Segre, Piemme (€ 12.00)

Prima che tu venga al mondo

di Massimo Gramellini, Solferino (€ 16.00)

La memoria rende liberi.La vita interrotta di una bambina nella Shoah

di Enrico Mentana, Liliana Segre, Rizzoli (€ 15.90)

LO SCAFFALE

LEOPOLDO CICOGNARA FILOSOFO DELL’ARTE

a cura di Gaetano Cataldo, Leo S. Olschki Editore (€ 28.00)

La quasi ventennale (1808-1826) illuminata presidenza di Leopoldo Cicognara, durante il governo napoleonico, costituisce il vero paradeigma attraverso il quale si realizza lo “statuto” filosofico e pedagogico della formazione accademica veneziana. Gli aspetti pioneristici delle riflessioni estetico-pedagogiche del filosofo ferrarese scaturiscono da una sorprendente primigenia e originale interpretazione del pensiero precritico del filosofo di Königsberg, Immanuel Kant. E da un’altra pioneristica ermeneutica di alcuni temi fondamentali elaborati dal filosofo e pedagogista bàden-württemberghése F. Schiller; si tratta della prima ricezione italiana, dal punto di vista cronologico, del pensiero estetico dei due filosofi tedeschi. A partire da questa prospettiva, si è sviluppato il Simposio Nazionale Leopoldo Cicognara Filosofo dell’Arte (1767-2017), organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Venezia in occasione del 250° anniversario della nascita. Le relazioni, dei diversi specialisti, hanno scandagliato sia negli aspetti meno noti che in quelli che necessitano ulteriori approfondimenti del pensiero dell’autore del volume Del Bello (1808); esse hanno evidenziato l’attualità di un protagonista della tradizione neoclassica capace di stimolare originali “riflessioni” sul rapporto che intercorre tra la filosofia, la pedagogia e la storia dell’arte e delle lettere.

IL SEGRETO DEL MAGENTA

di Mino Milani, Gammarò Editore (€ 14.00)

“Da quanto tempo nella narrativa italiana non si ascoltava il silenzio del mare, rotto dallo schiocco delle vele sotto la spinta dei venti?” Questo si chiedeva Carlo della Corte, nell’ormai ormai lontano 1981, presentando negli Omnibus Mondadori Le isole della paura, romanzo d’avventura marinara, appunto, di Mino Milani. Con Il segreto del Magenta ecco lo scrittore pavese partire per il primo giro del mondo compiuto da una nave da guerra italiana, alla fine dell’Ottocento. Il segreto del Magenta è insieme, libro di verità e di libera invenzione, quindi con eventi e personaggi reali o immaginati: ma che mai e in nessuna misura travalicano la possibile realtà, restando uomini veri in una vicenda storica.

di Claudio Zeni