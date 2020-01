Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Dal nostro cuore

di Benedetto XVI, Robert Sarah, Cantagalli (€ 18.00)

Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana

di Natale Giunta, Elisa Isoardi, Alessandra Spisni, Rai Libri (€ 18.00)

Scolpitello nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz

di Liliana Segre, Piemme (€ 12.00)

Prima che tu venga al mondo

di Massimo Gramellini, Solferino (€ 16.00)

Emilio Salgari Vol. III

di Ann Lawson Lucas, Leo S.Olschki Editore (€ 35.00)

Ah l’amore

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Deep clear

di Miho Obana, Dynit Manga (€ 12.90)

Più natura in casa

di Sabine Gstöttenmayer, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 12.90)

Il treno dei bambini

di Viola Ardone, Einaudi (€ 17.50)

La casa delle voci

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

LO SCAFFALE

CALENDARIO 2020 INDIANI D’AMERICA

Fotografie d’epoca di Edward Sheriff Curtis e Richard Throssel, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9,90).

Al termine della sua ricerca storico-documentaristico-fotografica, che coincideva con il crepuscolo di una epopea, quella del vecchio West e del popolo nativo, Edward Sheriff Curtis aveva percorso quasi 65.000 chilometri, utilizzando per i suoi spostamenti lungo terreni impervi e veloci corsi d’acqua ogni mezzo possibile, dal treno, alla canoa, alle marce a piedi o con ogni mezzo avesse avuto a disposizione. Le sue fotografie sono importanti documenti storici che hanno conservato intatta la bellezza di un popolo, e ancora oggi ci restituiscono un’immagine viva e affascinante della cultura degli Indiani d’America.

Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del progetto «La saggezza degli Indiani d’America», che contribuisce a diffondere la cultura e i profondi insegnamenti dei Nativi Americani, affinché il loro patrimonio spirituale possa essere condiviso da tutta la grande nazione degli uomini.

LA GUIDA 2020 DI LES COLLECTIONNEURS

disponibile gratuitamente presso tutte le strutture selezionate da les Collectionneurs.

Presieduta da Alain Ducasse, ‘Les Collectionneurs’ riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio. La curiosità, l’essere esigenti e la generosità sono i valori condivisi su cui si fonda la community. Nel 2020, 585 indirizzi di ristoratori e albergatori in Europa, tra cui 73 in Italia, sono stati selezionati da les Collectionneurs. Per proporre, condividere indirizzi e per prenotare la prossima ‘destinazione’, la community s’incontra su lescollectionneurs.com

Una collezione di esperienze uniche, da antiche dimore in campagna a boutique hotel in città, da ristoranti gastronomici a bistrot gourmet, in ben 16 Paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia.

La ricerca per arricchire la selezione non finisce mai e quest’anno les Collectionneurs dà il benvenuto a 42 nuovi ristoratori e albergatori che condividono i valori della community, la curiosità, l’essere esigenti, la generosità, e la promessa di offrire bien-dormir e bien-manger in ‘case’ a misura d’uomo. Ed è proprio il rapporto umano, l’incontro con il viaggiatore, l’interazione e le attenzioni che trasformano una vacanza o un soggiorno in un’esperienza che regala momenti di vita indimenticabili.

di Claudio Zeni