Presentato il “Marchio Cortona”

Il comune di Cortona dispone, adesso, di una nuova immagine promozionale: si tratta di un marchio che valorizza l’identità cortonese e fungerà da supporto attivo a tutte le iniziative di natura artistica e commerciali organizzate nel territorio. L’idea di creare un logo simbolo di Cortona era stata espressa dall’attuale amministrazione comunale al momento della presentazione del proprio programma elettorale e si è dunque concretizzata sette mesi dopo il suo insediamento.

Il percorso compiuto dalla commissione per selezionare il marchio definitivo, che rappresenterà Cortona nel mondo, è stato lungo e articolato. L’immagine doveva racchiudere in sé l’immagine del territorio e, al tempo stesso, doveva essere facilmente adattabile a piccole e grandi dimensioni.

Al termine di un doppio lavoro di selezione, la commissione ha scelto il logo ideato da Sebastian Ghezzi, alla cui creazione hanno collaborato alcuni operatori commerciali e associazioni cortonesi.

Il progetto grafico simboleggia Cortona come città a vocazione internazionale e prevede, sulla destra, la rappresentazione stilizzata della torre del palazzo municipale. Il disegno della torre funge da margine alla scritta – su due livelli e con diverso carattere – We are Cortona, dove la prima vocale del nome della città è rappresentata da un girasole, elemento simbolico del paesaggio della Valdichiana.

«Da oggi – afferma il sindaco Luciano Meoni – Cortona avrà il suo logo distintivo, un brand che potrà essere utilizzato non solo per le iniziative promosse dal comune, ma anche per quelle di natura economica e commerciale che insistono sul territorio. Siamo molto soddisfatti e crediamo che tutti possano trarre vantaggio dall’impiego di questa nuova immagine grafica».