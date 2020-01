Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

LO SCAFFALE

LUXURY SPAS 2020

di Condé Nast Johansens

La Guida Luxury Spas 2020 di Condé Nast Johansens propone un giro intorno al mondo all’insegna del benessere, complici le magnifiche foto, la preziosa selezione dei Local Experts di Condé Nast Johansens e la grafica accattivante. 50 Spa di lusso selezionate per ispirare viaggi indimenticabili e per contribuire a costruire un’esperienza rigenerante da vivere almeno una volta nella vita. L’Italia si distingue con 7 Spa d’eccellenza in location uniche e incantevoli. Nella guida Luxury Spas 2020 sono inserite prestigiose strutture a cui è dedicata una pagina intera con foto e ne vengono elencati e descritti trattamenti signature, prodotti, caratteristiche. Un totale di 50 Spa divise per 4 zone del mondo e per 18 Paesi (Africa, Oceano Indiano e Medio Oriente; Americhe e Caraibi; Asia, Australasia e Pacifico; Europa&Mediterraneo). La presenza dell’Italia è sorprendente, infatti son ben 7 le strutture che spiccano, tra cui 2 new entry: Adler Spa Resort Balance e Adler Spa Resort Dolomiti a Ortisei, Adler Spa Resort Thermae in Toscana in Val d’Orcia, Grand Hotel Bristol Resort & Spa a Rapallo (new entry), Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Lido Palace a Riva del Garda (new entry), Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma. Un ricco ed esaustivo Glossario, nelle ultime pagine della guida, illustra il significato di tutti i trattamenti, tecniche e discipline citate.

IL PRESEPE NEL BOSCO

di Alessandro Petruccelli & Emiliano Billai, Graphe.it Edizioni (€ 8.50)

Matteo è un bambino molto fortunato, ha una bella casa, bei vestiti, tanti giochi, partecipa a tante attività, ha la possibilità di viaggiare e dei genitori che pensano molto al suo futuro. La sua visione della vita cambia quando, durante una gita nel bosco, trova il diario di una bambina vissuta tanti anni prima in una casupola di campagna. La vita semplice, la bontà, la gentilezza e l’altruismo lo colpiranno dritto al cuore.

di Claudio Zeni