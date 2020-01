Nuovo insediamento commerciale ai “tetti verdi”, i cittadini scrivono al Sindaco

Egr. Sig. Sindaco,

I sottoscritti si rivolgono a Lei in qualità di Primo Cittadino del nostro Comune, alla Giunta e a tutti rappresentanti delle forze politiche elette, per manifestare le nostre perplessità e preoccupazioni per la realizzazione di un’area commerciale sita tra via XXV Aprile, Via Sandrelli e Viale Gramsci a Camucia.

A nostro avviso, questo progetto modificherebbe la viabilità della zona con conseguente peggioramento della qualità della vita, poiché si andrebbe ad aumentare, in una zona squisitamente residenziale, il carico di traffico – che in alcune ore della giornata è già congestionato – e il livello di inquinamento atmosferico ed acustico. Tra l’altro, teniamo a ricordare che nel 2014 avevamo manifestato all’allora Sindaco Andrea Vignini, con lettera sottoscritta da numerosi residenti, una serie di criticità (senza ahinoi! nessun riscontro). In particolare era stata fatta presente la pericolosità della svolta a sinistra, ma anche a destra, in corrispondenza dell’immissione in Via Sandrelli da Via XXV Aprile aggravata da auto in sosta vietata (che continuano ad esserci tutt’ora). Ora, l’idea che Via XXV Aprile possa diventare una strada di transito per l’uscita da un’area commerciale – forse anche per i mezzi pesanti in ore dedicate al riposo – ci preoccupa moltissimo e riteniamo che, in generale, questo progetto abbia ben pochi vantaggi per i residenti.

Per quanto le esigenze economiche ed occupazionali siano assolutamente importanti per la comunità e debbano perciò essere tenute in conto, riteniamo che la nostra frazione non abbia bisogno di ulteriori spazi commerciali a ridosso del centro abitato, bensì di luoghi d’aggregazione ampi ed accoglienti per tutte le età e di un polmone verde. Quanto alla Maialina, per la quale sappiamo essere prevista un’area di verde pubblico, chiediamo

interventi partecipati che siano seriamente qualificanti per il quartiere dei Tetti Verdi e per tutta la frazione di Camucia;

misure urgenti per scongiurare per la prossima estate il proliferare di situazioni malsane per la salute pubblica (zanzare, insetti..) e l’eliminazione delle zone acquitrinose.

Per tutti i motivi sopra esposti, i sottoscritti residenti chiedono al Sig. Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali di valutare attentamente tutte le perplessità presentate e di trovare soluzioni fattibili che vadano nella direzione della tutela della salute dei cittadini e di uno sviluppo di qualità del nostro centro abitato.

Con fiducia, porgiamo distinti saluti.

Seguono firme dei cittadini