Le Regioni d’Italia a S.Pellegrino Sapori Ticino

Il Ticino è pronto ad ospitare l'edizione numero 15 del Festival enogastronomico "Made in Switzerland", il più glamour a livello internazionale con un parterre che promette scintille. La manifestazione apre i battenti il 4 ottobre e terminerà il 14 novembre con uno speciale tema "Il Ticino incontra le Regioni italiane" che, secondo il suo patron Dany Stauffacher ha una valenza davvero importante.







«Oltre a ciò che abbiamo sempre fatto in passato, ossia mettere in evidenza gli Chef e i loro locali, quest'anno abbiamo deciso di presentare le Regioni da cui provengono, organizzando una sorta di viaggio virtuale volto all'interscambio turistico e culturale fra il nostro territorio e quello italiano per poter dare un contributo in termini di visibilità alla futura ripresa del mercato turistico attraverso l'enogastronomia» sottolinea Dany Stauffacher.







Ecco gli Chef italiani ospitati dai colleghi ticinesi nelle loro cucine, che insieme metteranno a disposizione la propria professionalità nella preparazione di cene uniche e irripetibili.







MICHELANGELO MAMMOLITI – La Madernassa**M – Guarene (Cuneo)

11 ottobre 2021 – Chef Luca Bellanca

Ristorante Meta*M – Lugano







DONATO ASCANI – Glam by Bartolini **M – Venezia

12 ottobre 2021 – Chef Marco Campanella

Ristorante La Brezza *M – Hotel Eden Roc di Ascona







PETER GIRTLER – Gourmetstube Einhorn**M – Romantik Hotel Stafler – Mules-Vipiteno (Bolzano)

13 ottobre 2021 – Chef Mattias Roock

Locanda Barbarossa*M – Castello del Sole Beach Resort & SPA – Ascona







NINO DI COSTANZO – Danì Maison**M – Ischia (Napoli)

18 ottobre 2021 – Chef Frank Oerthle

Ristorante Artè*M – Grand Hotel Villa Castagnola – Lugano







FRANCESCO BRACALI – Ristorante Bracali**M – Ghirlanda (Grosseto)

19 Ottobre 2021 – Chef Cristian Moreschi

Ristorante Principe Leopoldo*M – Villa Principe Leopoldo – Lugano







ALBERTO FACCANI – Magnolia**M – Cesenatico (Forlì Cesena)

24 ottobre 2021 – Chef Davide Asietti

BLU Restaurant & Lounge – Locarno







STEFANO BAIOCCO – Il Ristorante**M – Grand Hotel a Villa Feltrinelli – Gargnano (Brescia)

25 ottobre 2021 – Chef Riccardo Scamarcio

Villa Orselina – Locarno







ANTHONY GENOVESE – Il Pagliaccio**M – Roma

7 Novembre 2021 – Chef Domenico Ruberto

Ristorante I Due Sud *M.Hotel Splendide Royal – Lugano







MATTEO METULLIO – Harry’s Piccolo**M – Trieste

8 Novembre 2021 – Chef Dario Ranza

Ristorante Ciani – Lugano







PINO CUTTAIA – La Madia**M – Licata (Agrigento)

10 Novembre 2021 Chef Giuseppe Buono

Ristorante Lago – Swiss Diamond Hotel Vico Morcote-Lugano







