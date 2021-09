Capodanno alle Maldive il sogno riparte

Si è svolta di recente la straordinaria asta, voluta dal Governo delle Maldive, che ha avuto come oggetto 16 atolli dell’arcipelago. Qualcosa di assolutamente inedito, che ha messo in palio “un posto in paradiso” (con un contratto di locazione di 50 anni) con base di partenza da 210mila euro: meno di un appartamento – e nemmeno troppo vasto – in una qualunque città italiana. L’iniziativa si colloca in un programma di rilancio in chiave turistica e green, e l’acquisto del terreno è legato al vincolo di costruirvi strutture dedicate all’ospitalità, secondo stringenti parametri paesaggistici ed ecosostenibili.

Ma, se non siete tra i fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsi un’isola intera, KiboTours vi invita a trascorrere il Capodanno in una delle mete più ambite nella lista dei desideri dei viaggiatori italiani. Un soggiorno che ha il profumo della libertà, di muoversi e di viaggiare, e il sapore di un regalo – meritato – da gustarsi fino in fondo.

Le partenze sono previste da Milano Malpensa, con volo Eithad Airways, il 26 dicembre 2021 (con rientro il 3 gennaio 2022), e il 31 dicembre 2021 (con rientro l’8 gennaio 2022). Sette meravigliose notti e altrettanti giorni per assaporare il piacere del sole, del mare e della finissima sabbia sotto i piedi, per una rigenerazione dell’energia positiva che questi elementi della natura sono in grado di donare.

Tre le sistemazioni proposte, tutte in pensione completa, cenone incluso, e con tutti i trasferimenti compresi: a partire da 3290 euro a persona al Sun Island Resort, da 3590 al Paradise Island Resort e da 3790 al Royal Island Resort. La quota è calcolata sulla camera doppia ed è previsto un supplemento di 240 euro per le partenze del 26 dicembre. Grazie alla politica di tutela dell’ambiente le Maldive sono tra i luoghi più sostenibili del pianeta. Il Sun Island Resort si trova sull’isola di Nalaguraidhoo, il Paradise Island Resort sull’atollo di Male Nord e il Royal Island Resort a Horubadhoo: tre differenti location tra cui scegliere quella più in sintonia con il proprio essere, con la certezza di trovarsi in ogni caso in un vero paradiso.

di Claudio Zeni