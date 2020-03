Le colombe di Stefano Lorenzoni volano in finale a Divina Colomba

Stefano Lorenzoni, Maestro Pasticcere e patron della pasticceria ‘Arte & Dolce’ di Monte San Savino è tra i finalisti di ‘Divina colomba’, il contest promosso da Goloasi.it di Bari.

Lorenzoni è in finale in due categorie, con due sue creazioni: ‘La Colomba al bergamotto’ e ‘La tradizionale’.

“La tradizionale si attiene al disciplinare di legge – esordisce il Maestro pasticcere savinese – in questo contest, infatti, è ammesso solo lievito naturale e senza conservanti e coloranti, mentre vengono valutati diversi aspetti: forma, taglio, gusto, profumo, tatto e peso. La mia colomba classica ha un burro da panne piemontese, delle brune alpine, miele di Monte San Savino, vaniglia ‘la nera non incisa’, arancia candita artigianalmente, uova allevate a terra e mandorle presidio slow food”.

“La creativa si differenzia per la presenza di cioccolato bianco belga e il meraviglioso bergamotto di Calabria, famoso per il suo profumo – conclude Stefano – protagonista indiscusso è il lievito naturale ‘autoprodotto’ e non in polvere proveniente dall’industria, che gestisco dal 2002 grazie ad una donazione di uno dei grandi maestri lievitisti italiani”.

Lo scorso anno Stefano Lorenzoni all’omonimo contest si classificò al secondo posto nella categoria ‘Miglior colomba creativa d Italia’ con la colomba al limoncello.

di Claudio Zeni