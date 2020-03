PD Cortona: “La Democrazia è una cosa seria”

In relazione alle affermazioni del Sindaco durante l’ultimo Consiglio Comunale relative a quelle che lo stesso Sindaco ha definito legittime espressioni politiche del Presidente del Centro Anziani di Camucia, vogliamo ribadire l’importanza e l’urgenza di dotare il nostro territorio di una struttura adeguata alle funzioni di centro sociale e chiediamo al Sindaco di assumere un atteggiamento super partes, non condizionato dalle legittime espressioni democratiche del Presidente, che in tal senso può essere giudicato solo dai soci che lo hanno eletto e non certo dal Sindaco.

Il Sindaco ha una diversa funzione, vale a dire compiere le scelte in base ai bisogni e alle priorità: è convinto che Camucia e l’intero territorio comunale necessitino di una struttura in grado di assolvere al meglio ad una funzione di centro sociale per anziani? Se sì, agisca in questo senso. Noi lo giudicheremo sulla adeguatezza delle scelte in relazione ai bisogni. Lasci perdere le esternazioni o convinzioni politiche del presidente del centro anziani. Questa cosa si chiama democrazia ed è ciò che vige ancora nel nostro paese.

Sarebbe davvero grave se un sindaco che ha il dovere di rappresentare tutti, venga condizionato, per compiere delle scelte, dal fatto che c’è qualcuno che non la pensa come lui. Ecco, in questo caso saremmo un po’ fuori dal concetto di democrazia e sarebbe una cosa grave, non degna del ruolo super partes che un Sindaco ed una giunta hanno il dovere di assumere. Ci aspettiamo quindi scelte utili a migliorare in maniera significativa la situazione esistente, come peraltro il nostro partito chiede da tempo, avendo inserito questo intervento nel programma elettorale.

PD CORTONA