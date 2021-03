La Grande Bellezza di WinesCritic.com

La Grande Bellezza di The Italian Wines Virtual Tour è il primo evento mondiale di WinesCritic.com di Raffaele Vecchione, che da San Giustino Valdarno (Ar) permetterà di collegare attraverso il Web produttori ed esperti Wine Trade attentamente scelti per l’occasione.

I produttori potranno esibire due etichette recensite con almeno 90+ e avranno una finestra di tempo a disposizione per raccontare la propria storia, le caratteristiche principali della zona di produzione e le annate presentate.

Il Tour sarà realizzato su una piattaforma virtuale che permetterà di essere nell’ultima settimana di aprile in tre continenti e sei nazioni diverse restando comodamente collegati nei propri uffici.

I Trade selezionati tra importatori, distributori, ristoratori, sommelier e collezionisti sono scelti grazie ad una selezione attenta dal database di WinesCritic.com e Wine-Searcher.com. Gli iscritti all’evento virtuale riceveranno una box contenente i campioni di vino e tutte le informazioni necessarie per entrare in contatto con il produttore.

Il Tour sarà realizzato attraverso l’ausilio di Vinovae, la società francese che ricondiziona i vini in bottiglie piccole da 2cl, mentre una guida digitale creata per l’incontro porterà a scoprire la bellezza e l’autenticità di ogni singolo produttore partecipante.

«La Grande Bellezza Tour è un sistema innovativo, moderno e dinamico, che permette di presentare la propria azienda in questo periodo difficile attirando la massima attenzione di figure chiave del mercato vino che non hanno potuto partecipare a fiere tradizionali nell’ultimo anno – sottolinea Raffaele Vecchione – massimizza la quantità di professionisti che assaggiano i vini per quantità di bottiglie impiegate per l’evento. Sei bottiglie permetteranno la degustazione dell’azienda a cinquanta professionisti in ogni città».

Le tappa virtuali: 26 Aprile – Hong Kong, 27 Aprile – Amsterdam – Stoccolma, 28 Aprile – Londra, 29 Aprile – New York, 30 Aprile – Firenze.

di Claudio Zeni