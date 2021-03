Lions Club Cortona Valdichiana dona 6 quintali di generi alimentari

Il Lions Club Cortona Valdichiana Host ha rinnovato anche per il 2021, attraverso una prima significativa donazione, il suo impegno per rispondere in modo solidaristico alle necessità alimentari delle famiglie del territorio.

Usando il canale di donazioni del service “Catena del Freddo” del Distretto 108La Lions Toscana che si è avvalso della collaborazione con il Banco Alimentare della Toscana ODV è stato possibile nei tre comuni della Valdichiana che fanno riferimento al club oltre 6 quintali di generi alimentari (biscotti, cioccolato, olio d’oliva, pasta, polpa di pomodori, fagioli, caffè, etc..) per andare incontro alle esigenze delle famiglie indigenti del territorio e per tentare di fronteggiare l’insorgere di nuove povertà perché consegnare a delle famiglie le necessità alimentari non è solo rispondere ad un esigenza primaria umanitaria ma anche liberare per quelle famiglie risorse finanziare che possono essere utilizzate per altre esigenze come per esempio il pagamento delle bollette.

A Castiglion Fiorentino la donazione è stata consegnata alle Caritas del Vicariato (Colleggiata e Rivaio) ed è stata accolta con piacere e gratitudine sia da Padre Emanuele, per la comunità della Madonna del Rivaio, sia dall’Arciprete Mons. Marcello che ha bel evidenziato nel suo ringraziamento ai Lions come in questo momento in cui la Caritas ha una grande difficoltà ad organizzare eventi e collette per la raccolta fondi queste donazioni siano vitali ed essenziali per permettere alle Caritas di essere a fianco delle tante famiglie in difficoltà.

Domenica sono stati consegnati all’Avis di Foiano della Chiana circa 200 kg di generi alimentari per la successiva distribuzione tra le famiglie più bisognose. In questo caso erano presenti il presidente dell’Avis, Maurizio Tacconi, il Sindaco Francesco Sonnati e l’assessore Gabriele Corei.

Anche i Centri Caritas di Cortona e Terontola hanno ricevuto oltre 200 kg di viveri; i medesimi provvederanno ad una attenta distribuzione nelle rispettive zone di competenza, alle famiglie in difficoltà; hanno ritirato il materiale alcuni Soci del Club, i Responsabili Luciano Burroni e Maria Grazie Menchetti, rispettivamente dei Centri Caritas di Cortona e Terontola.

Il Presidente del Lions Club Cortona VH Maurizio Menchetti rivolge un ringraziamento speciale a: