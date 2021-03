Lettera aperta al Sindaco di Cortona

Caro Luciano,

ci sono episodi “che hanno indubbiamente forgiato la nostra società” (….) come recita la Delibera della Giunta Municipale n. 15 del 18 febbraio con la quale vengono destinati 20.000 euro ad una Onlus di Scarperia che, per festeggiare la Liberazione, organizza una parata di mezzi ex militari.

Ci permettiamo di rilevare che neanche la Sinistra, in passato, era stata così munifica nei confronti di questa manifestazione: semplicemente non erogava nulla e si limitava ad ospitarla.

Tralasciando qualunque considerazione sulla grave emergenza sanitaria e confidando che le misure di contenimento abbiano un provvidenziale effetto nei prossimi mesi, sorgono spontanee alcune considerazioni:

Come pensi di conciliare la “Mille Miglia” che transiterà a Cortona venerdì 18 giugno e per la quale l’Amministrazione Comunale ha già stanziato altri 6.000 euro, con la concomitante parata dei mezzi ex militari?

Siamo proprio sicuri che questi eventi potranno svolgersi regolarmente?

Perché hai deciso di erogare 20.000 Euro alla “Gotica Toscana Onlus” se chi partecipa all’iniziativa deve comunque pagare una quota di partecipazione di 140€ oltre all’alloggio (…) agli organizzatori della “Colonna della Libertà”?

Non sarebbe stato più giusto offrire ai partecipanti un pranzo ed il pernottamento nelle strutture ricettive disponibili?

L’ostello, che vuoi mettere in vendita, se perfettamente in regola, non sarebbe stata la soluzione ideale per ospitare i partecipanti della manifestazione?

Infine la domanda più banale:

Hai concordato con le forze politiche che fanno parte della tua maggioranza questa manifestazione e l’impegno di spesa previsto o le hai tenute all’oscuro, considerandole, come al solito, meno di niente?

Se credi, facci sapere……siamo curiosi.

Cortona Patria Nostra