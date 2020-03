Si avvicina la 24ma edizione del più grande evento bici ‘outdoor’ di inizio stagione: la Granfondo Via del Sale Fantini Club, che domenica 19 aprile “invaderà” di ciclisti le strade della Romagna, da Cervia-Milano Marittima alle splendide colline dell’entroterra romagnolo.

Nonostante il momento critico che l’Italia sta affrontando, gli organizzatori sono ottimisti sui prossimi mesi e sono pronti ad accogliere anche per questa edizione 5.000 partecipanti e 25.000 visitatori nel week end del Cervia Cycling Festival, dal 17 al 19 aprile: tre giorni di eventi, incontri ed iniziative davvero per tutti, nella splendida location del Fantini Club, da sempre nota come la spiaggia più sportiva d’Italia.

Fino al 7 marzo sono a disposizione sul sito granfondoviadelsale.com le ultime iscrizioni che permetteranno di partire con dorsale di gara personalizzato con il proprio nome e cognome.

Oltre al numero personalizzato, la quota di iscrizione di 50 euro include, la prestigiosa maglia tecnica celebrativa firmata Alé Cycling, nel modello uomo e donna, del valore commerciale di 65 euro, un ricco pacco gara, assistenza tecnica e sanitaria, medaglia all’arrivo, massaggi post gara, quattro punti ristoro con prodotti enogastronomici tipici della Terra di Romagna, e pasta party finale con pasta, salumi, formaggi, dolci, gelato, acqua, vino, birra, bibite, caffè… disponibili illimitatamente!

L’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (AMMP) è il Charity Partner dell’edizione 2020 della Gf Via del Sale Fantini Club.

Sono già aperte le iscrizioni speciali a quota maggiorata che consentono di dare ad AMMP il proprio prezioso contributo, partendo in griglia rossa d’onore, oppure davanti a tutti in griglia Vip, con ingresso riservato e la nuvola dei ciclisti alle proprie spalle.

L’AMMP opera presso l’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì con l’obiettivo di creare un sistema di ricerca applicata inerente le Malattie Rare Polmonari e di offrire supporto ai pazienti pneumologici. Il contributo della 24ma Gf Via del Sale Fantini Club contribuirà all’ambizioso obiettivo di acquistare una cabina Pletismografica di ultima generazione, strumento fondamentale per il controllo delle malattie pneumologiche. Una grande occasione, dunque, per pedalare in solidarietà!

www.granfondoviadelsale.com

di Claudio Zeni