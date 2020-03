PD: “Un bel segnale di confronto dal Consiglio Comunale del 2 Marzo”

Il Consiglio Comunale di Cortona del 2 marzo scorso verrà ricordato per il primo momento di collaborazione concreta della nuova consiliatura tra maggioranza e opposizione. In questa seduta, infatti, tutte le mozioni all’ordine del giorno sono approvate all’unanimità dall’assemblea, dunque dai 6 consiglieri del gruppo PD-Insieme per Cortona e dai consiglieri di maggioranza.

Crediamo che si tratti di un importante segnale per la cittadinanza, a conferma del fatto che quando gli interessi convergono sul bene comune, non ci possono essere distinzioni politiche o bandiere da tenere.

La prima mozione ha riguardato l’affissione all’ingresso e all’uscita delle scale mobili di Piazza Garibaldi di due targhe dedicate a Spartaco Lucarini, fondatore dell’Azienda Autonoma di Turismo e Soggiorno di Cortona e della Mostra del Mobile Antico, nonché giornalista, scrittore e consigliere comunale negli anni Sessanta.

La seconda mozione, proposta dal gruppo Lega ma da noi condivisa, riguardava il contrasto alla dispersione dei mozziconi di sigaretta; abbiamo chiesto di aggiungere un emendamento che impegna il Sindaco e la Giunta alla posa di un numero adeguato di posacenere nel nostro territorio. Pur essendo convinti che non si possa risolvere con questo intervento il problema ambientale o del degrado, lo abbiamo ritenuto un intervento utile e quindi abbiamo deciso di votarlo.

La terza mozione, presentata dal nostro capogruppo Andrea Bernardini, riguardava i parcheggi per residenti nel centro storico di Cortona. La nostra richiesta è che nella zona denominata il Borgo (Via Severini e Via Cesare Battisti) siano trasformati da posti a pagamento a posti riservati ai residenti circa 20 spazi auto. Si trattava di un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale e che crediamo possa essere esteso anche ad altre parti di Cortona, proprio allo scopo di far tornare a vivere la nostra città e offrire servizi adeguati a chi vi abita. Abbiamo accolto con favore l’emendamento della Lega di destinare alcuni dei posti alle donne in stato di gravidanza (“posti rosa”).

Riteniamo doveroso agire in questo modo, confrontandoci e cercando di trovare dei punti di incontro al di là delle riserve ideologiche, perché il bene dei cittadini viene prima dell’aspetto politico. Ci auguriamo che si possano trovare delle convergenze anche su temi più sostanziosi, a partire dalla Variante del supermercato presso l’area ex Maialina.

PD Cortona