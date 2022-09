Giornata Europea della Cultura Ebraica a Monte San Savino

Domenica 18 settembre, in oltre cento località in Italia, si svolgerà la ventitreesima Giornata Europea della Cultura Ebraica: una manifestazione nel nostro Paese particolarmente fortunata e riuscita, con decine di migliaia di visitatori che ogni anno raccolgono l’invito a visitare sinagoghe e quartieri ebraici, ad assistere a concerti, andare a mostre a tema o a incontrare dal vivo scrittori, artisti e intellettuali che raccontano il mondo e la cultura ebraica dalla loro particolare angolazione.

Il tema scelto quest’anno, “Il rinnovamento”, rappresenta in questo periodo storico una vera e propria sfida. L’umanità in questo periodo storico ha di fronte a sé sfide immani, che deve affrontare con la maggiore determinazione e coesione possibile.

Un Rinnovamento, su scala globale, è dunque profondamente auspicabile, per far fronte a tante e tali emergenze. Al contempo, è forse ancor più necessario un profondo Rinnovamento ideale, filosofico.

Monte San Savino è una delle oltre cento città in Italia dove domenica 18 settembre si celebrerà la ventitreesima Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Programma della giornata: al Museo del Cassero / Sala Conferenze – Piazza Gamurrini 25, ore 10.30, saluti di benvenuto dell’amministrazione comunale; ore 10.45, conferenza: Il Mikve: raccoglimento e rinnovamento. Storia e significato del bagno rituale ebraico – Enrico Fink (Presidente della Comunità Ebraica di Firenze) dialoga con Shulamit Furstenberg-Levi (Docente di Filosofia del Rinascimento e Storia Ebraica); Logge dei Mercanti – Corso Sangallo, ore 13.00, Momento conviviale con assaggi della cucina ebraica a cura di Ruth’s, ristorante ebraico kosher e in collaborazione con Multiservizi; Ritrovo alla Guglia / Piazza Gamurrini, ore 14.30, visita gratuita guidata dell’ex sinagoga, bagno rituale (mickve) e cimitero ebraico a cura di Stefania Roncolato; Ex Sinagoga – Via Salomone Fiorentino 11-13, ore 17.00, Concerto a ingresso libero di una delle più celebri formazioni di musica antica in Europa Ensemble Lucidarium: Una festa ebraica.

di Claudio Zeni