Davide Bartolini in gara al 19° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Il pilota Davide Bartolini, portacolori della MDM Racing di Ciggiano Civitella in Val di Chiana, con il navigatore Chiara Lombardi, in gara al 19° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, in programma venerdì 16 e sabato 17 settembre nella parte centro orientale della provincia di Sassari per la seconda parte del Campionato Italiano Rally Terra 2022.

Poco meno di 73 i chilometri di prove cronometrate per un totale di 315 km di gara che infiammeranno la terra dei nuraghi. Partenza della gara venerdì 16 settembre dall’ormai tradizionale cornice di Loiri Porto San Paoo alle ore 14:30, la prima prova speciale da ripetere due volte in rapida successione alle ore 15:49, la Oschiri con i suoi 7,47 km. Poi un lungo riordino notturno a Barchidda e nuova partenza sabato alle ore 08:00 per una giornata davvero impegnativa, un primo giro su tratti che hanno fatto parte del mondiale rally con le prove di Alà dei Sardi e Monte Lerno, entrambe di poco più di 14 km. A seguire un Riordino ed il Parco Assistenza per poi tornare con l’ultimo passaggio con la ripetizione delle prove di Alà dei Sardi e Monte Lerno. Arrivo e premiazione a Berchidda, cuore pulsante della manifestazione, alle ore 15:10.

Una gara ed un’esperienza nuova per Davide che dovrà affrontare con attenzione e cercare di portare a Ciggiano un risultato di prestigio.

di Claudio Zeni